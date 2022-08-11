11 Ağu 2022 - 21:15- Gündem

Bakan Soylu: 'Sarı Torba' Kaçınılmaz!

ABONE OL Google News Sayfamız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Operasyonları ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda teröristlere "Ya teslim olun! Ya sarı torba kaçınılmaz" çağrısında bulunarak, 1'i turuncu kategoride 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakan Soylu: 'Sarı Torba' Kaçınılmaz! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-29 İç Güvenlik Operasyonu kapsamında Hakkari Çukurca Kazan Vadisinde, biri turuncu kategoride 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından, "YA TESLİM OLUN! Ya SARI TORBA KAÇINILMAZ" çağrısıyla, "Gece yine boş durmadık. Eren Abluka-29 İç Güvenlik Operasyonu kapsamında Hakkari Çukurca Kazan Vadisinde, BİRİ TURUNCU KATEGORİDE ÜÇ TERÖRİST ETKİSİZ! Kahraman Jandarmamıza tebrikler" paylaşımında bulundu.

Bakan Soylu, paylaşımlarında ayrıca Şehit Eren Bülbül anısına terörle mücadelede başlatılan Eren Operasyonlarında (Eren Kış ve Eren Abluka Operasyonları dahil) bugün etkisiz hale getirilen 3 teröristle birlikte toplam 255 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayarak, " İyi ki varsın Eren İyi ki varsın Ferhat Komutanım" notunu iletti.

Soylu, paylaşımında, "Sevgili Eren, Ferhat Komutanım, Size yapılan kalleşliği hiç unutmadık, unutmayacağız. Bunu yapanların yanına bırakmadık, bırakmayacağız... Bize büyük bir emanet bıraktınız. Tüm kahramanlarımızla, Milletimizin desteği ve dualarıyla sahip çıkıyoruz Ruhunuz şâd, makamınız âlî olsun" ifadelerini kullandı.

# Bakan Soylu: 'Sarı Torba' Kaçınılmaz!, süleyman soylu içişleri bakanı, süleyman soylu

11 Ağu 2022 - 21:15 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Et Fiyatlarında İndirim! Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı... mask
Et Fiyatlarında İndirim! Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı...
Bakan Soylu: 'Sarı Torba' Kaçınılmaz! mask
Bakan Soylu: 'Sarı Torba' Kaçınılmaz!
Hazine'den Vergi Açıklaması! mask
Hazine'den Vergi Açıklaması!
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ATO’da mask
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ATO’da
Mavi Vatanın Yeni Kaşifi Abdülhamid Han Göreve Hazır! mask
Mavi Vatanın Yeni Kaşifi Abdülhamid Han Göreve Hazır!
Orman Yangınlarını Önlemek Söndürmekten Daha Kolay... mask
Orman Yangınlarını Önlemek Söndürmekten Daha Kolay...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL