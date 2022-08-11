Bakan Soylu: 'Sarı Torba' Kaçınılmaz!

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-29 İç Güvenlik Operasyonu kapsamında Hakkari Çukurca Kazan Vadisinde, biri turuncu kategoride 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından, "YA TESLİM OLUN! Ya SARI TORBA KAÇINILMAZ" çağrısıyla, "Gece yine boş durmadık. Eren Abluka-29 İç Güvenlik Operasyonu kapsamında Hakkari Çukurca Kazan Vadisinde, BİRİ TURUNCU KATEGORİDE ÜÇ TERÖRİST ETKİSİZ! Kahraman Jandarmamıza tebrikler" paylaşımında bulundu.

Bakan Soylu, paylaşımlarında ayrıca Şehit Eren Bülbül anısına terörle mücadelede başlatılan Eren Operasyonlarında (Eren Kış ve Eren Abluka Operasyonları dahil) bugün etkisiz hale getirilen 3 teröristle birlikte toplam 255 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayarak, " İyi ki varsın Eren İyi ki varsın Ferhat Komutanım" notunu iletti.

Soylu, paylaşımında, "Sevgili Eren, Ferhat Komutanım, Size yapılan kalleşliği hiç unutmadık, unutmayacağız. Bunu yapanların yanına bırakmadık, bırakmayacağız... Bize büyük bir emanet bıraktınız. Tüm kahramanlarımızla, Milletimizin desteği ve dualarıyla sahip çıkıyoruz Ruhunuz şâd, makamınız âlî olsun" ifadelerini kullandı.