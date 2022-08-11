11 Ağu 2022 - 21:16- Gündem

Et Fiyatlarında İndirim! Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle satışa başlanacağını açıkladı.
Et Fiyatlarında İndirim! Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı... mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koyun kuzu etinde yüzde 25 indirime gittiklerini duyurdu. Hükümetin tarım ürünleri ve temel gıda maddelerinde fiyatları düşürmek için yeni formülleri hayata geçirmeye çalıştıklarını belirten Erdoğan, "Bu kapsamda, Tarım Kredi marketlerinde indirime gidilecek, kent tarımı modeliyle, ucuz ve taze meyve sebzeye erişim sağlanacak. Temel gıdalar için de yeni destekleme modelleri uygulanacak" dedi.

ET FİYATLARINDA İNDİRİM

Koyun, kuzu etinde yüzde 25 indirime gittiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatiflerinde büyükbaş ette de yüzde 30-35 indirimle satış yapılacağını açıkladı.

Tarım Kredi Kooperatifi'nin 30-40 çeşit üründe de süratle indirime gidileceğini vurgulayan Erdoğan, "Tarım Kredi kooperatiflerinin Türkiye genelinde 1300 civarında şubesi bulunuyor. Bu indirimlerle, piyasada fahiş fiyatların önüne geçilmesi de hedefleniyor. Talimatımızı verdik başabaş noktasında benim vatandaşımı koruyacaksın dedik. Kooperatif bu amaçla çalışmalarını hızlandıracak. Tarım Kredi marketlerinin etiketlerinde indirime gidilecek" diye konuştu.
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11 Ağu 2022 - 21:16 - Gündem

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