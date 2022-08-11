Et Fiyatlarında İndirim! Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koyun kuzu etinde yüzde 25 indirime gittiklerini duyurdu. Hükümetin tarım ürünleri ve temel gıda maddelerinde fiyatları düşürmek için yeni formülleri hayata geçirmeye çalıştıklarını belirten Erdoğan, "Bu kapsamda, Tarım Kredi marketlerinde indirime gidilecek, kent tarımı modeliyle, ucuz ve taze meyve sebzeye erişim sağlanacak. Temel gıdalar için de yeni destekleme modelleri uygulanacak" dedi.
ET FİYATLARINDA İNDİRİM
Koyun, kuzu etinde yüzde 25 indirime gittiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatiflerinde büyükbaş ette de yüzde 30-35 indirimle satış yapılacağını açıkladı.
Tarım Kredi Kooperatifi'nin 30-40 çeşit üründe de süratle indirime gidileceğini vurgulayan Erdoğan, "Tarım Kredi kooperatiflerinin Türkiye genelinde 1300 civarında şubesi bulunuyor. Bu indirimlerle, piyasada fahiş fiyatların önüne geçilmesi de hedefleniyor. Talimatımızı verdik başabaş noktasında benim vatandaşımı koruyacaksın dedik. Kooperatif bu amaçla çalışmalarını hızlandıracak. Tarım Kredi marketlerinin etiketlerinde indirime gidilecek" diye konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.