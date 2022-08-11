Çubuk'ta Yüzme Kursuna Yoğun İlgi...

İlçe ilk defa yarı olimpik yüzme havuzuna kavuşurken, havuzda uzman antrenörler gözetiminde haftanın altı günü 09.00'dan 17.00'ye kadar yüzme kursları düzenleniyor. Her yaştan sporseverin vakit geçirebileceği spor kompleksinde, ailelerin de kurstaki çocuklarını bekleyebileceği kafeterya bulunuyor.

Velilerinin kontrolünde yüzme havuzuna gelen çocuklar Çubuk Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan yüzme antrenörlerinin kontrolünde ilk yüzme derslerini alıyor. Antrenörler gözetiminde çocuklar, ilk kulaç atmayı, suya girmeyi, suda hareket etmeyi, nefes almayı ve ayak hareketlerini öğreniyorlar. İlk günden 100 sporcuya ulaştıklarını söyleyen yüzme antrenörü Serhat Aldemir, "Daha yeniyiz talep inanılmaz fazla. Bu talebi karşılamak için elimizden geldiği kadar verimli çalışmaya çalışıyoruz.

Kurslara başvuranlar 6 yaşından başlıyor 17 yaşına kadar var." dedi. Hedeflerinin herkese yüzme öğretmek olduğunu anlatan antrenörlerden Fatih Tengilimoğlu ise "Akşam 17.00'ye kadar çocuklara yüzme öğretiyoruz 17.00'den sonra ise isteyen herkese serbest yüzme için hizmet veriyoruz. Talebin yoğun olması bizi de mutlu ediyor. Yüzme kursuna kayıtlar internet ortamında www.cubuk.bel.tr adresinden yapmaktadır." diye konuştu. Yüzme kursuna katılan çocuklar ve velileri verilen hizmetten memnun olduklarını dile getirdi.