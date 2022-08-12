Pursaklar Endemik Vadi'de Gökyüzü Gözlem Şenliği...

Pursaklar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilim Pursaklar'da minik kâşifler, Astro Atölyeler ile astronomi, uzay ve havacılık alanı ile ilgili Endemik Vadi'de gerçekleştirilen 5 farklı atölye etkinliğiyle Ay'ı gözlemledi. Pursaklar eğitmenleri rehberliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar, teleskopla dolunayın eşsiz güzelliğini aileleri ile birlikte inceleme fırsatı yakaladı.
"Pursaklar’da umudumuz çok büyük"
Çocukların gözlem şenliğine yoğun ilgi göstermesinin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Minik kâşiflerimiz, Astro Atölyeler, Güneş Sistemi konulu sunum, Planetaryum gösterimi, teleskoplar ile gökyüzü cisimlerinin gözlemi ve meteor yağmurunu gözlemlerken, teleskop ile Dolunay evresinde olan ayı inceledi.
Detaylı gözlemlemelerin ardından Planetaryum (gezegen evi) ile çocuklarımız uzay animasyonu izlediler. Çocuklarımızın astronomiye, uzaya, bilime ilgileri muhteşemdi. Hem eğlendiler hem de gözlemleyerek öğrendiler. Pursaklar’da umudumuz çok büyük. Çocuklarımız gümbür gümbür geliyor" dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.