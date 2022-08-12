12 Ağu 2022 - 09:20- Belediyeler G: 12 Ağu 2022 - 09:21

Pursaklar Endemik Vadi'de Gökyüzü Gözlem Şenliği...

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Bilim Pursaklar’ın minik kâşifleri, Endemik Vadi'de düzenlenen gözlem etkinliğinde teleskopla Ay'ı inceledi.
Pursaklar Endemik Vadi'de Gökyüzü Gözlem Şenliği... mask
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Pursaklar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilim Pursaklar'da minik kâşifler, Astro Atölyeler ile astronomi, uzay ve havacılık alanı ile ilgili Endemik Vadi'de gerçekleştirilen 5 farklı atölye etkinliğiyle Ay'ı gözlemledi. Pursaklar eğitmenleri rehberliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar, teleskopla dolunayın eşsiz güzelliğini aileleri ile birlikte inceleme fırsatı yakaladı. 

"Pursaklar’da umudumuz çok büyük"

Çocukların gözlem şenliğine yoğun ilgi göstermesinin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Minik kâşiflerimiz, Astro Atölyeler,  Güneş Sistemi konulu sunum, Planetaryum gösterimi, teleskoplar ile gökyüzü cisimlerinin gözlemi ve meteor yağmurunu gözlemlerken, teleskop ile Dolunay evresinde olan ayı inceledi.

Detaylı gözlemlemelerin ardından Planetaryum (gezegen evi) ile çocuklarımız uzay animasyonu izlediler. Çocuklarımızın astronomiye, uzaya, bilime ilgileri muhteşemdi. Hem eğlendiler hem de gözlemleyerek öğrendiler. Pursaklar’da umudumuz çok büyük. Çocuklarımız gümbür gümbür geliyor" dedi.
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12 Ağu 2022 - 09:20 - Belediyeler

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