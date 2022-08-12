12 Ağu 2022 - 09:32- Gündem G: 12 Ağu 2022 - 09:33

Sağlık Çalışanlarına Ek Ödeme Resmi Gazetede!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Personeline Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği'nin Resmi Gazetede yayınlandığını açıkladı
Sağlık Çalışanlarına Ek Ödeme Resmi Gazetede! mask
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ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık Personeline Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği Resmi Gazetede yayınlandı. “Yönetmelik dili” hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme her ayın 15’inde yapılacak. Hayırlı olsun.

Kitap gibi sağlam yönetmelik! Tıkla oku:
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220812-9.htm" ifadelerini kullandı.
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12 Ağu 2022 - 09:32 - Gündem

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