Mamak Lavanta Bahçesine Vekiller Çıkarma Yaptı...

AK Parti Ankara Milletvekilleri Lütfiye Selva Çam, Zeynep Yıldız ve Arife Polat Düzgün’e Lavanta Bahçesi gezisinde Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de eşlik etti. Başkan Murat Köse, Mamak’ın mor çiçeklerini gezdirerek bilgi verdi. 23 dönümlük araziye ekilen Lavantalar kokusuyla rengiyle milletvekillerini kendilerine hayran bıraktı.

Mamak Belediyesi’nin kırsal yaşamı desteklemek amacıyla başlattığı Ekolojik Vadi’yi de gezen milletvekilleri Mamak Belediyesi’nin çalışmalarını yakından görme fırsatı buldu. Lavanta bahçesi, çilek, gül tarlaları, meyve bahçeleri, tıbbi aromatik bitkiler… Tarım faaliyetleri ile adından söz ettiren Mamak Belediyesi’nin hizmetlerini birinci ağızdan öğrenen milletvekilleri Başkan Murat Köse’ye çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Lavanta balı hasadını yerinde gören Ankara milletvekilleri, bizzat kendi elleriyle şişeleme de yaptı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Eken, üreten, tarım belediyeciliğine öncülük eden Mamak Belediyesi’nin hizmetlerini Ankara Milletvekillerimize de gezdirdik. Elhamdülillah ne söz verdiysek yaptık, fazlasını da yapıyoruz, yapacağız. Birçok alanda halkımıza ulaşmak, onların yanında olmak ve onları desteklemek için çalışıyoruz” dedi.

Mamak Belediyesi’nin oluşturduğu Ekolojik Vadi’de üretilen tarım ürünleri yine Mamaklıların sofrasına gelecek. Mamak Kadın Kooperatifi’nce satılacak ürünlere Musiki Muallim Mektebi’nde yer alan MAKKOP satış ofisinden ulaşabilirsiniz.