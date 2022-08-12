Sincan Zabıtasından Ölçü-Ayar Denetimi...

Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim faaliyetlerine devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü Ölçü ve Ayar Servisine bağlı ekipler ilçede bulunan iş yerlerinde tartı aletlerini kontrol ederek ölçü ve ayar denetimi yaptı. Ekipler, iş yerleri sahiplerine ölçü ve tartı aletlerine ilişkin yapılması gereken çalışmalar hakkında uyarılarda da bulundu.
Yapılan denetimlerle vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir hizmet almaları amaçlanıyor. Halkın huzur ve sağlığının korunması ve kaliteli bir hizmet alabilmesi adına Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, denetimlerinin aralıksız olarak süreceğini dile getirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.