12 Ağu 2022 - 16:35- Belediyeler

Sincan Zabıtasından Ölçü-Ayar Denetimi...

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Sincan Belediyesi Ölçü ve Ayar Servisi görevlileri ilçede bulunan iş yerlerinde ölçü ve tartı aletlerinin denetimini yaptı.  
Sincan Zabıtasından Ölçü-Ayar Denetimi... mask
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Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim faaliyetlerine devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü Ölçü ve Ayar Servisine bağlı ekipler ilçede bulunan iş yerlerinde tartı aletlerini kontrol ederek ölçü ve ayar denetimi yaptı. Ekipler, iş yerleri sahiplerine ölçü ve tartı aletlerine ilişkin yapılması gereken çalışmalar hakkında uyarılarda da bulundu.

Yapılan denetimlerle vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir hizmet almaları amaçlanıyor.  Halkın huzur ve sağlığının korunması ve kaliteli bir hizmet alabilmesi adına Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, denetimlerinin aralıksız olarak süreceğini dile getirdi.
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12 Ağu 2022 - 16:35 - Belediyeler

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