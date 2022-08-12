12 Ağu 2022 - 11:15- Gündem G: 12 Ağu 2022 - 11:16

Sanayi Üretimi Yıllık Yüzde 8,5 Arttı...

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Türkiye'de sanayi üretimi, Haziran ayında aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 8,5 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin 'Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı.
Sanayi Üretimi Yıllık Yüzde 8,5 Arttı... mask
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Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,0 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 arttığı kaydedildi.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,3 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı.
# TÜİK, Sanayi üretimi, Türkiye Sanayi üretimi

12 Ağu 2022 - 11:15 - Gündem

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