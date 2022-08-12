Limanlarda Kruvaziyer Gemi Artışı! Sayıları Tam 40 Kat Arttı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılı Ocak-Temmuz dönemine ilişkin kruvaziyer gemi istatistiklerini açıkladı. 2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde Türkiye limanlarına sadece 11 adet kruvaziyer gemisinin yanaştığını kaydeden Karaismailoğlu, 2022 yılının aynı döneminde bu sayının yaklaşık 40 kat artarak 437'ye yükseldiğini bildirdi.

KUŞADASI LİMANI KRUVAZİYER GEMİLERİN YARISINA HİZMET VERDİ

Karaismailoğlu, 7 aylık dönemde Kuşadası, 220 adet kruvaziyer gemisiyle ülkemize gelen tüm kruvaziyer gemilerin yarısına hizmet vererek en çok geminin yanaştığı liman olduğuna dikkati çekerek, "Kuşadası'nı 79 adet gemiyle İstanbul Galataport izledi. Bodrum Limanı ise 45 adet gemiyle üçüncü sırada yer aldı" dedi.

Aynı dönemde toplam 376 bin 924 kruvaziyer yolcusunun ağırlandığına dikkat çeken Karaismailoğlu, bunun 25 bin 739'unun gelen yolcu, 34 bin 997'sinin giden yolcu, 316 bin 188'inin ise transit yolcu olduğunu belirtti. 212 bin 486 yolcu ile en fazla yolcu trafiğinin Kuşadası Limanı'nda yaşandığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, bu limanı 98 bin 33 yolcu ile İstanbul Galataport, 28 bin 629 yolcu ile Bodrum Limanı'nın takip ettiğine işaret etti.

EN ÇOK GEMİ MAYIS AYINDA YANAŞTI

Kruvaziyer trafiğinin aylara göre dağılımına bakıldığında bu yıl 136 gemi ile en çok geminin Mayıs ayında limanlara yanaştığının altı çizen Karaismailoğlu, Haziran ayında 122 kruvaziyer gemisi ile yolcu trafiği 115 bin 907 olduğunu, Temmuz ayında ise Türkiye limanlarına 120 adet kruvaziyer gemisinin yanaştığını kaydetti. Türkiye limanlarından 96 bin 922 yolcunun transit geçiş yaptığı belirlenirken, Temmuz ayında toplam yolcu trafiği 121 bin 107 olduğu kaydedildi.

Ağustos ayında Karadeniz'in önemli limanlarından ve turizm merkezlerinden olan Sinop ve Trabzon'a 5 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi yanaştığına vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, Amasra Limanı'na da ilk kez bir kruvaziyer gemisi yanaştığını söyledi.