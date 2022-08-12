Kütüphane Dostu Belediyecilik Mamak...

Açılan 19 uyanık kütüphane ve 2 bebek kütüphanesiyle Mamak Belediyesi bu sene Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “kütüphane dostu belediye” ödülüne layık görüldü. Mamak’taki kütüphaneler sadece kitaba bilgiye erişim kolaylığı sağlamıyor, aynı zamanda çeşitli etkinliklerle bir kültür sanat yuvası olarak halka hizmet veriyor.
Miniklerden “Ebru” Sanatı
Mamak Yeşilbayır Bebek Kütüphanesi’nde “Çocuklar İçin Sanat Etkinlikleri” kapsamında minikler “ebru” sanatında hünerlerini sergilediler. Yeşilbayır Bebek Kütüphanesi etkinlikleriyle faaliyetleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. “Çocuklar İçin Sanat Etkinlikleri” kapsamında düzenlenen ebru atölyesine minikler büyük ilgi gösterdi. Fırçalarıyla boyalarıyla hayal dünyalarını yansıttılar. Minikler, ortaya çıkardıkları ebru eserleriyle tam not aldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.