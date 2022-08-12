Etimesgut Belediyesinden 13 Bin Kişilik Aşure...

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Ak Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Seçkin Odabaşı, MHP ve Ak Parti İlçe Başkanları ve yönetimleri ile birlikte Çarşı Merkez Cami'nde vatandaşlara aşure dağıttı.
Demirel, Muharrem ayı ve aşure gününün hayırlar getirmesini temenni ederek, "Birlik ve beraberliğin, kardeşliğin ve ikramın kutlu günü Aşure Günümüz mübarek olsun" dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.