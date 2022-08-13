13 Ağu 2022 - 12:04- Belediyeler G: 13 Ağu 2022 - 12:05

Sincanlı Hanımlar Mandala ile Stres Atıyor...

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Sincan Hanım Konakları, bu yaz hanımları mandala sanatı ile buluşturuyor. Hem sosyal hem kültürel faaliyetleriyle Sincanlı hanımların gözdesi olan Hanım Konakları’nda birbirinden eğitici ve keyifli atölyeler kadınları bekliyor.

Sincanlı Hanımlar Mandala ile Stres Atıyor... mask
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Her hafta çeşitli atölyeler ve etkinliklerle sanattan spora, eğitimden kültüre her alanda kadınlar için hizmet veren Sincan Hanım Konakları yaz aylarında da yoğun bir programla faaliyetlerine devam ediyor. Sanatın iyileştirici gücü ile hem hayal dünyasını canlandıran hem de renk ve desenlerle stresten uzaklaştıran mandala atölyesi Sincanlı hanımlardan büyük rağbet görüyor.

HEM RAHATLATIYOR HEM KONSANTRASYONU ARTIRIYOR

Daire veya merkez anlamına gelen mandala çalışmasında hanımlar, çizdikleri motifleri diledikleri renklere boyayarak birçok sanat eserini ortaya çıkartabiliyor. Atölyeye katılan hanımlar mandalanın rahatlatıcı etkisi kadar konsantrasyonu ve yaratıcılığı güçlendiren faydasını gördüklerini de ifade ediyor.

Açıldığı günden itibaren kadınların yoğun ilgiyle takip ettiği faaliyetler, Selçuklu Hanımlar Konağı, Yenikent İlksan TOKİ Hanımlar Konağı, Evliya Çelebi Hanımlar Konağı, Zübeyde Hanım Hanımlar Konağı ve Temelli Hanımlar Konağı olmak üzere 5 konakta devam ediyor.

 

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13 Ağu 2022 - 12:04 - Belediyeler

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