13 Ağu 2022 - 13:06- Gündem G: 13 Ağu 2022 - 13:07

Tarımsal Destekler Bugün Hesaplarda! Bakan Kirişci Duyurdu...

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 37 milyon 239 bin 568 lira tutarındaki tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırlacağını açıkladı.
Tarımsal Destekler Bugün Hesaplarda! Bakan Kirişci Duyurdu... mask
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından, tarımsal destek ödemelerine ilişkin müjdeli haber paylaştı. Bakan Kirişci, paylaşımda, "37 milyon 239 bin 568 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

https://twitter.com/VahitKirisci/status/1558369050132094978
# Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarımsal Destekler Bugün Hesaplarda, Tarımsal Destek Ödemeleri
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13 Ağu 2022 - 13:06 - Gündem

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