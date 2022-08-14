14 Ağu 2022 - 21:37- Belediyeler

Sincan Belediyesi Yeşil Alanlarda Bakım Çalışmalarını Titizlikle Yapıyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Yeşili her zaman koruyan, çevreye duyarlı çalışmalarıyla takdir toplayan Sincan Belediyesi park ve bahçelerde genel bakım ile yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor. Kuruyan ve tehlike arz eden ağaçlar budanıyor, çocuk oyun alanlarının bakımları yapılıyor.
Sincan Belediyesi Yeşil Alanlarda Bakım Çalışmalarını Titizlikle Yapıyor... mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sincan Belediyesi ilçe genelinde yeşil alanlarda ve parklarda ağaç bakım ve budama, çim biçme, yabani ot temizliği, park bakım ve revize çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ağaçların daha sağlıklı ve düzenli bir şekilde büyümeleri için budama çalışmalarını özenle yürütüyor. Ekipler aynı zamanda vatandaşların can ve mal güvenliği için tehlike oluşturabilecek dalları temizleyerek halk sağlığını da koruyor. 

Yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmalarıyla çiçeklerin ve ağaçların daha sağlıklı büyümesi sağlanıyor. Çocukların daha rahat ve güvenli ortamlarda oyun oynayarak keyifli zaman geçirmeleri amacıyla çocuk oyun alanları düzenli olarak çapalanıyor, kauçuk zeminlerin bakımı yapılıyor. Parklarda eskiyen, yıpranan, kırılan çocuk oyun gruplarında da onarma ve yenileme çalışması yürütülüyor. Ekipler daha yeşil bir kent için çalışmalarına belirlenen program dahilinde devam edeceklerini belirtti.
# Sincan Belediyesi Yeşil Alanlarda Bakım Çalışmalarını Titizlikle Yapıyor..., ankara, ankara sincan, sincan belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Pursaklar Yaz Konserlerinde Ankara Havası Rüzgârı... mask
Pursaklar Yaz Konserlerinde Ankara Havası Rüzgârı...
Başkentte Cem Adrian ve Sevcan Orhan Rüzgârı Esti... mask
Başkentte Cem Adrian ve Sevcan Orhan Rüzgârı Esti...
Çankaya'da Teknoloji Çocukları Mezun Oldu... mask
Çankaya'da Teknoloji Çocukları Mezun Oldu...
Altındağ’da Aşure Bereketi... mask
Altındağ’da Aşure Bereketi...
Sincanlı Hanımlar Mandala ile Stres Atıyor... mask
Sincanlı Hanımlar Mandala ile Stres Atıyor...
Keçiören'de Üniversite Öğrencilerine ‘Ücretsiz Taşınma’ Hizmeti... mask
Keçiören'de Üniversite Öğrencilerine ‘Ücretsiz Taşınma’ Hizmeti...
Gölbaşı Belediyesi’nden Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkramı... mask
Gölbaşı Belediyesi’nden Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkramı...
Keçiören’de Tam Gaz Spor! mask
Keçiören’de Tam Gaz Spor!
Kütüphane Dostu Belediyecilik Mamak... mask
Kütüphane Dostu Belediyecilik Mamak...
Keçiören’de "Evde Diş Tedavisi" Vatandaşın Kapısında... mask
Keçiören’de "Evde Diş Tedavisi" Vatandaşın Kapısında...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkentte Cem Adrian ve Sevcan Orhan Rüzgârı Esti... mask
Başkentte Cem Adrian ve Sevcan Orhan Rüzgârı Esti...
Pursaklar Yaz Konserlerinde Ankara Havası Rüzgârı... mask
Pursaklar Yaz Konserlerinde Ankara Havası Rüzgârı...
Çankaya'da Teknoloji Çocukları Mezun Oldu... mask
Çankaya'da Teknoloji Çocukları Mezun Oldu...
Ankara 'da Yeni İtfaiyeciler Sahada... mask
Ankara 'da Yeni İtfaiyeciler Sahada...
Altındağ’da Aşure Bereketi... mask
Altındağ’da Aşure Bereketi...
Sincanlı Hanımlar Mandala ile Stres Atıyor... mask
Sincanlı Hanımlar Mandala ile Stres Atıyor...
Keçiören'de Üniversite Öğrencilerine ‘Ücretsiz Taşınma’ Hizmeti... mask
Keçiören'de Üniversite Öğrencilerine ‘Ücretsiz Taşınma’ Hizmeti...
13 Ağustos 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
13 Ağustos 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
12 Ağustos 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
12 Ağustos 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara Hafta Sonu Cem Adrian Heyecanı Yaşayacak! Ankara Cem Adrian Ücretsiz Konseri Nerede, Ne Zaman, Saat Kaçta? mask
Ankara Hafta Sonu Cem Adrian Heyecanı Yaşayacak! Ankara Cem Adrian Ücretsiz Konseri Nerede, Ne Zaman, Saat Kaçta?

14 Ağu 2022 - 21:37 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Başkentte Cem Adrian ve Sevcan Orhan Rüzgârı Esti... mask
Başkentte Cem Adrian ve Sevcan Orhan Rüzgârı Esti...
Pursaklar Yaz Konserlerinde Ankara Havası Rüzgârı... mask
Pursaklar Yaz Konserlerinde Ankara Havası Rüzgârı...
Sincan Belediyesi Yeşil Alanlarda Bakım Çalışmalarını Titizlikle Yapıyor... mask
Sincan Belediyesi Yeşil Alanlarda Bakım Çalışmalarını Titizlikle Yapıyor...
Çankaya'da Teknoloji Çocukları Mezun Oldu... mask
Çankaya'da Teknoloji Çocukları Mezun Oldu...
Altındağ’da Aşure Bereketi... mask
Altındağ’da Aşure Bereketi...
Keçiören'de Üniversite Öğrencilerine ‘Ücretsiz Taşınma’ Hizmeti... mask
Keçiören'de Üniversite Öğrencilerine ‘Ücretsiz Taşınma’ Hizmeti...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL