Sincan Belediyesi Yeşil Alanlarda Bakım Çalışmalarını Titizlikle Yapıyor...

Sincan Belediyesi ilçe genelinde yeşil alanlarda ve parklarda ağaç bakım ve budama, çim biçme, yabani ot temizliği, park bakım ve revize çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ağaçların daha sağlıklı ve düzenli bir şekilde büyümeleri için budama çalışmalarını özenle yürütüyor. Ekipler aynı zamanda vatandaşların can ve mal güvenliği için tehlike oluşturabilecek dalları temizleyerek halk sağlığını da koruyor.

Yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmalarıyla çiçeklerin ve ağaçların daha sağlıklı büyümesi sağlanıyor. Çocukların daha rahat ve güvenli ortamlarda oyun oynayarak keyifli zaman geçirmeleri amacıyla çocuk oyun alanları düzenli olarak çapalanıyor, kauçuk zeminlerin bakımı yapılıyor. Parklarda eskiyen, yıpranan, kırılan çocuk oyun gruplarında da onarma ve yenileme çalışması yürütülüyor. Ekipler daha yeşil bir kent için çalışmalarına belirlenen program dahilinde devam edeceklerini belirtti.