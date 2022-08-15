15 Ağu 2022 - 09:40- Gündem G: 15 Ağu 2022 - 09:41

YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!

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ANKARA (İGFA) - ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, 2022- YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı! mask
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2022-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara, ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Adayların, yerleştirme sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceği kaydedildi.
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15 Ağu 2022 - 09:40 - Gündem

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