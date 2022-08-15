Başkan Enver Demirel'e Asfalt Teşekkürü...

30 Ağustos Mahallesi Muhtarı Cengiz Kıran ve beraberindeki mahalle sakinleri Başkan Enver Demirel’e mahallede yapılan Asfalt, Kaldırım ve tretuvar çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Yapılan çalışmalardan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden mahalle sakinleri ve esnaf sokakların çok güzel olduğunu ifade ettiler. Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Sabit Koçak ve mahalle sakinlerinden oluşan heyet ise mahallelerine yapılan çalışmalardan dolayı başkan demirel’e teşekkür ziyaretinde bulundu. Mahalle esnafının ve mahalle sakinlerinin bulunduğu heyet başkan demirel’e teşekkür ederek çiçek takdim etti.
ÇALIŞMALARIMIZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK
Etimesgut genelinde çalışmalarını hızla sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Enver Demirel; “Bütün mahallelerimizde çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz Etimesgut Belediyemizin sorumluluk alanı içerisinde bulunan sokak ve caddelerde Kaldırım, Tretuvar ve asfalt çalışmalarımız devam edecek. Mahallelerimizde ne eksimizi varsa tamamlıyoruz. Etimesgut’u güzelleştirmeye devam ediyoruz” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.