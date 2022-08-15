TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı... İşsizlik oranı yüzde 10,6 oldu

ANKARA (İGFA) - TÜİK, Nisan-Haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.Türkiye'de işsizlik oranı, 2022'nin ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık azalışla yüzde 10,6 oldu

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 43 bin kişi azalarak 3 milyon 654 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,9 iken kadınlarda yüzde 13,9 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre 765 bin kişi artarak 30 milyon 775 bin kişi, istihdam oranı ise 1,1 puanlık artış ile yüzde 47,7 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,4 olarak gerçekleşti.

İşgücü bir önceki çeyreğe göre 722 bin kişi artarak 34 milyon 429 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artış ile yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7, kadınlarda ise yüzde 35,3 oldu.