F-16 görüşmeleri sürüyor, son durum ne?

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti, F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan davet üzerine ABD'ye gitti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ABD’den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında Türkiye’de üç toplantı yapıldığı kaydedildi.
Paylaşımda, "ABD’den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında; Aralık-2021, Şubat, Mart-2022 aylarında olmak üzere Türkiye’de üç toplantı icra edilmiştir. F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD’ye gitmiştir" ifadelerine yer verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.