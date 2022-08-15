15 Ağu 2022 - 14:03- Gündem G: 15 Ağu 2022 - 14:04

F-16 görüşmeleri sürüyor, son durum ne?

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MSB teknik heyeti F-16 görüşmeleri için ABD'de... Milli Savunma Bakanlığı'ndan F-16 görüşmeleri için teknik heyetin ABD'ye gittiği duyuruldu.
F-16 görüşmeleri sürüyor, son durum ne? mask
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ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti, F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan davet üzerine ABD'ye gitti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ABD’den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında Türkiye’de üç toplantı yapıldığı kaydedildi.

Paylaşımda, "ABD’den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında; Aralık-2021, Şubat, Mart-2022 aylarında olmak üzere Türkiye’de üç toplantı icra edilmiştir. F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD’ye gitmiştir" ifadelerine yer verildi.

15 Ağu 2022 - 14:03 - Gündem

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