15 Ağu 2022 - 14:04- Gündem G: 15 Ağu 2022 - 14:05

Dönüşü muhteşem oldu! Kadir Tapucu Kimdir?

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90’lı yılların efsane şarkısı “Dönüşüm muhteşem olacak” ile bir döneme damga vuran besteci-söz yazarı- yorumcu sanatçı Kadir Tapucu, uzun bir aradan sonra yeni çalışmalarıyla sevenleriyle buluştu.
Dönüşü muhteşem oldu! Kadir Tapucu Kimdir? mask
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İSTANBUL (İGFA) - Sözleri gazeteci yazar Hakkı Yalçın’a bestesi ise Kadir Tapucu’ya ait “Dönüşüm muhteşem olacak” deep house tarzında bir soundla coverlanarak müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Aranjelerde Hatem Tutkuş imzası göze çarparken, Prodüktörlüğünü Erol Köse’nin üstlendiği proje dijital platformlarda yerini aldı.

Sözleri Tuğba Baylan bestesi ise yine Kadir Tapucu imzalı “Nefes almak için neden arıyor insan” adlı yeni bir eserini de yayınlayan sanatçı “toplum olarak uzun zamandır hastalıklar, küresel global ekonomik kriz ve bunla beraber oluşan sorunlar sebebiyle “nefes alamıyorduk”, bu yeni eserde işte tam olarak bu sorunları ele aldık, şarkılarım dillerden düşmeyecek yıllardır olduğu gibi” dedi.
# Kadir Tapucu Kimdir?

15 Ağu 2022 - 14:04 - Gündem

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