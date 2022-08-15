Dönüşü muhteşem oldu! Kadir Tapucu Kimdir?

İSTANBUL (İGFA) - Sözleri gazeteci yazar Hakkı Yalçın’a bestesi ise Kadir Tapucu’ya ait “Dönüşüm muhteşem olacak” deep house tarzında bir soundla coverlanarak müzikseverlerin beğenisine sunuldu.
Aranjelerde Hatem Tutkuş imzası göze çarparken, Prodüktörlüğünü Erol Köse’nin üstlendiği proje dijital platformlarda yerini aldı.
Sözleri Tuğba Baylan bestesi ise yine Kadir Tapucu imzalı “Nefes almak için neden arıyor insan” adlı yeni bir eserini de yayınlayan sanatçı “toplum olarak uzun zamandır hastalıklar, küresel global ekonomik kriz ve bunla beraber oluşan sorunlar sebebiyle “nefes alamıyorduk”, bu yeni eserde işte tam olarak bu sorunları ele aldık, şarkılarım dillerden düşmeyecek yıllardır olduğu gibi” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.