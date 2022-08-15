15 Ağu 2022 - 14:04- Gündem G: 15 Ağu 2022 - 14:05

Aleyna Tilki Kütahya'yı coşturdu!

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100. yıl etkinlikleri kapsamında bu yıl 45.’si düzenlenen Kütahya Festivali’nin kapanışını ünlü popçu Aleyna Tilki yaptı. Tilki, sahnede hareketli şarkıları ve dansları ile binlerce Kütahyalıyı coşturdu.
Aleyna Tilki Kütahya'yı coşturdu! mask
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KÜTAHYA (İGFA) - Temmuz ayında kapılarını açan 45. Kütahya Festivali dün akşam Aleyna Tilki konseri ile son buldu.

Binlerce Kütahyalının takip ettiği konserde genç popçu Tilki sahne performansı ile Kütahyalılara doyumsuz bir gece yaşattı.

Konserde popçu Aleyna Tilki’ye Kütahya’nın simgesi Çini hediye eden Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Büyük Zaferin 100. Yıl etkinlileri kapsamında yaklaşık bir ay süre ile Kütahyalıların gelen sanatçılarla eğlendiğini ifade etti. Başkan Vekili Damcı, popçu Tilki’ye katılımı için teşekkür ederek, bir kez daha Kütahya’ya davet etti.

Genç popçu, Kütahya’da olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, seyircilerden aldığı enerji için de ayrıca Kütahyalılara teşekkür etti.

15 Ağu 2022 - 14:04 - Gündem

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