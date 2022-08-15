Aleyna Tilki Kütahya'yı coşturdu!

KÜTAHYA (İGFA) - Temmuz ayında kapılarını açan 45. Kütahya Festivali dün akşam Aleyna Tilki konseri ile son buldu.
Binlerce Kütahyalının takip ettiği konserde genç popçu Tilki sahne performansı ile Kütahyalılara doyumsuz bir gece yaşattı.
Konserde popçu Aleyna Tilki’ye Kütahya’nın simgesi Çini hediye eden Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Büyük Zaferin 100. Yıl etkinlileri kapsamında yaklaşık bir ay süre ile Kütahyalıların gelen sanatçılarla eğlendiğini ifade etti. Başkan Vekili Damcı, popçu Tilki’ye katılımı için teşekkür ederek, bir kez daha Kütahya’ya davet etti.
Genç popçu, Kütahya’da olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, seyircilerden aldığı enerji için de ayrıca Kütahyalılara teşekkür etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.