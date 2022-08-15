15 Ağu 2022 - 14:24- Belediyeler G: 15 Ağu 2022 - 14:25

Sincan Belediyesi Seralarının Gözdesi Sardunya...

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Kendi seralarında yetiştirdiği çeşit çeşit bitki ve çiçeklerle Sincan’ın güzelliğine güzellik katan Sincan Belediyesi seralarında üretim ve satışlar devam ediyor. Sardunya, benjamin, camgüzeli, devetabanı ve antoryum seraların en çok tercih edileni oldu.
Sincan Belediyesi Seralarının Gözdesi Sardunya... mask
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Çevre dostu projelerle adından söz ettiren Sincan Belediyesi, yetiştirdiği bitki ve çiçeklerle ilçenin güzelliğine yatırım yapıyor. Belediyenin kendi seralarında özenle ve sevgiyle yetiştirilen çiçekler hem çevre düzenlemesinde kullanılıyor hem de vatandaşın hizmetine sunuluyor. Birbirinden renkli, mis kokulu çiçek ve bitkiler Sera Park ve Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde yer alan seralarda yetiştiriliyor. Seralarda yetiştirilen bu çiçekler Sincan’ın meydan, cadde, refüj, kavşak ve parklarına dikilerek vatandaşa adeta görsel bir şölen yaşatıyor.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÇİÇEKLER SARDUNYA, CAMGÜZELİ…

Seralarda yetiştirilen bitki ve çiçekler mevsimine göre çeşitlilik gösteriyor. Vatandaşın gelip satın alabildiği çiçekler arasında en çok rağbet görense sardunya oldu. Sardunyayı camgüzeli, benjamin, antoryum ve devetabanı takip etti.

SERADA FİDE ÜRETİMİ DE YAPILIYOR

Seralarda sadece bitki ve çiçek yetiştirilmiyor, fide de üretiliyor. Mevsimine göre ekilen tohumların için de sebze çeşitleri de bulunuyor. Bahçesinde, tarlasında sebze üretmek isteyen vatandaşlar Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile irtibat kurarak fide temin edebilir.

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15 Ağu 2022 - 14:24 - Belediyeler

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