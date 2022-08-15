Motosiklet Tutkunları EXPO Chopper Fest'te Buluştu...

EXPO 2021 Hatay alanları, açıldığı günden bugüne kentin ve bölgenin kültür, sanat ve eğlence merkezi olmaya devam ediyor. Hafta sonu eğlencesine renk katan bir başka gösteri de Arsuz EXPO alanında gerçekleşti. Alanda yer alan havuzda yapılan su ve ışık gösterisi ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi.

Festivale katılan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Hayzaran, motosiklet tutkunları ile hatıra fotoğrafı çekilerek bu anları ölümsüzleştirdi.

SU VE IŞIK GÖSTERİSİ GECEYE RENK KATTI

Hafta sonu eğlencesine renk katan bir başka gösteri de Arsuz EXPO alanında gerçekleşti. Alanda yer alan havuzda yapılan su ve ışık gösterisi ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi. Su ve ışık gösterisi ile birlikte ekrana yansıtılan Büyük Taarruz videosu alandaki ziyaretçilerden büyük alkış aldı.