Motosiklet Tutkunları EXPO Chopper Fest'te Buluştu...

EXPO 2021 Hatay alanları, açıldığı günden bugüne kentin ve bölgenin kültür, sanat ve eğlence merkezi olmaya devam ediyor. Hafta sonu eğlencesine renk katan bir başka gösteri de Arsuz EXPO alanında gerçekleşti. Alanda yer alan havuzda yapılan su ve ışık gösterisi ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi.
Festivale katılan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Hayzaran, motosiklet tutkunları ile hatıra fotoğrafı çekilerek bu anları ölümsüzleştirdi.
SU VE IŞIK GÖSTERİSİ GECEYE RENK KATTI
Hafta sonu eğlencesine renk katan bir başka gösteri de Arsuz EXPO alanında gerçekleşti. Alanda yer alan havuzda yapılan su ve ışık gösterisi ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi. Su ve ışık gösterisi ile birlikte ekrana yansıtılan Büyük Taarruz videosu alandaki ziyaretçilerden büyük alkış aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.