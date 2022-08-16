2. El Araçlarda 6 Ay 6 Bin Km Şartı Yürürlükte!

İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. İkinci el araçlarda 6 ay 6 bin kilometre şartı getirildi. İkinci el otomobil satışına ilişkin düzenleme bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı.

13 Şubat 2018 tarihli "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe geçici madde eklendi.

“Pazarlama ve satış kısıtlaması" başlıklı geçici maddeye göre, "İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 1/7/2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamaz. Bakanlık, bu tarihi 6 aya kadar uzatmaya yetkilidir" hükmü eklendi.

Geçici maddede ayrıca "ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması halinde birinci fıkra uygulanmaz" ifadeleri yer aldı.