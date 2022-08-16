16 Ağu 2022 - 21:22- Gündem G: 16 Ağu 2022 - 21:23

Bakan Koca'dan 'Beyaz Reform' Vurgusu...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asistan doktorların aylık nöbet sayılarının azaltılmasına ilişkin yönetmeliğin önümüzdeki hafta Resmi Gazate'de yayımlanacağını belirterek, 'beyaz reform'un statüko değil, sürekli bir reform olduğunu kaydetti.
Bakan Koca'dan 'Beyaz Reform' Vurgusu... mask
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ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, intern doktorlara yapılan ödemeleri asgari ücret düzeyine çıkaracak düzenlemenin, Meclis'ten çıkarılacak yasayla uygulamaya konacağını açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İntern doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılması kararı 18 Temmuz'da açıklandı. TBMM, 1 Temmuz'da tatile girmişti. Yeni yasama döneminde, gerekli irade tecelli edecektir. Asgari ücret düzeyinde ödeme, Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, ayrıca "Beyaz Reform" etiketiyle yaptığı paylaşımda ise, "Doktorlar, 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde, imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştu. Emeklilik ek ödemesi, beklenen pirim etkisinden daha yüksek. Kazanım, tamamı emekliliğe sayılacak 'tek kalem maaş' talebinin üzerindedir" notunu iletti.

"MAKUL OLAN GERÇEK OLACAK"

Ek Ödeme Yönetmeliği'nin reform değerinde yenilikler getirmekle kalmadığını, geri bildirimlere göre düzenlenebilen esnek kurgusu sayesinde mevcut veya doğabilecek pek çok sorunu çözme iradesi verdiğini ifade eden Bakan Koca, "Beyaz Reform yeni bir statüko değil, sürekli reformdur. Makul olan gerçek olacak" dedi.

16 Ağu 2022 - 21:22 - Gündem

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