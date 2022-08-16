16 Ağu 2022 - 16:02- Gündem

Kadına Yönelik Şiddet İçin Erkeklere Eğitim!

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Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde uygulanmak ve izlenmek üzere Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 yılı Faaliyet Planı hazırlanmış olup, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 5 Milyon Erkeğe Farkındalık Eğitimlerinin” verilmesi hedefleniyor.
Kadına Yönelik Şiddet İçin Erkeklere Eğitim! mask
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Kadına yönelik şiddetle mücadelede etkinliğin ve farkındalığın arttırılması amacıyla “Kadına El Kal-Ka-Maz” mottosu kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler ile koordinasyon içerisinde Kayseri'nin Sarıoğlan İlçesinde Çiftlik, Karaözü köylerinde ikamet eden kahvehanede bulunan erkek vatandaşlara ve Kocasinan ilçesinde bulunan Koza Altın İşletmelerinde çalışan erkek personele bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca faaliyet kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen ve kadına yönelik şiddet ile tacizi en aza indirmeyi amaçlayan Kadın Destek Uygulaması (KADES) programı hakkında kadınlara da bilgi sunuldu.
# Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, içişleribakanlığı, ADALET Bakanlığı, sağlık bakanlığı, Kadına Yönelik Şiddet İçin Erkeklere Eğitim!
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16 Ağu 2022 - 16:02 - Gündem

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