Kadına Yönelik Şiddet İçin Erkeklere Eğitim!

Kadına yönelik şiddetle mücadelede etkinliğin ve farkındalığın arttırılması amacıyla “Kadına El Kal-Ka-Maz” mottosu kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler ile koordinasyon içerisinde Kayseri'nin Sarıoğlan İlçesinde Çiftlik, Karaözü köylerinde ikamet eden kahvehanede bulunan erkek vatandaşlara ve Kocasinan ilçesinde bulunan Koza Altın İşletmelerinde çalışan erkek personele bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca faaliyet kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen ve kadına yönelik şiddet ile tacizi en aza indirmeyi amaçlayan Kadın Destek Uygulaması (KADES) programı hakkında kadınlara da bilgi sunuldu.