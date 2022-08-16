16 Ağu 2022 - 11:57- Gündem G: 16 Ağu 2022 - 11:58

20 Bin Sözleşmeli Öğretmenin Sözlü Sınav Sonuçları Belli Oldu!

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20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alımına İlişkin Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı.
20 Bin Sözleşmeli Öğretmenin Sözlü Sınav Sonuçları Belli Oldu! mask
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ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığınca 20 bin öğretmen alımına ilişkin yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı.

Sözlü sınav sonuçlarına e- Devlet sistemi üzerinden ulaşılabilir.
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16 Ağu 2022 - 11:57 - Gündem

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