Ovit Tüneli 15,5 milyon TL tasarruf sağladı!

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakanlık olarak son 20 yılda Türkiyenin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 606 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığı kaydedildi. Ovit Tünelinin Rize'yi Erzurum'a bağlayan İkizdere-İspir Yolunun en önemli bölümünü oluşturan Ovit Dağı geçişine inşa edildiği belirtilen açıklamada, tünelin, 13 Haziran 2018 tarihinde hizmete açıldığı anımsatıldı.

Kış aylarında kesintiye uğrayan ulaşım sorununun Ovit Tüneli ile çözüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, vatandaşların bir yıl boyunca kesintisiz, güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım imkanına kavuştuğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, Çift tüplü inşa edilen Ovit Tüneli 14 kilometrelik uzunluğu ile dünyada çift tüp olarak inşa edilen en uzun 3'üncü karayolu tünelidir. Tünel ile mevcut yol 4 kilometre kısaldı. Tünelin açılmasıyla; zamandan yıllık 10,8 milyon TL, akaryakıt tüketiminden ise yıllık 4,7 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 15,5 milyon TL tasarruf ediliyor. Ayrıca, 965 ton karbon emisyon azaltımı sağlanıyor ifadeleri kullanıldı.

GEÇİT VERMEYEN DAĞLARI TÜNELLERLE AŞIYORUZ

Karıncalar gibi çalışıyor; karayollarında geçit vermeyen dağları tünellerle aşıyoruz denilen açıklamada, bu azmin sonucunda tünel uzunluğunun 50 kilometreden 661 kilometreye çıkarıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, 2023'te tünel uzunluğunu 720 kilometreye ulaştıracağız. Derin vadileri köprü ve viyadüklerle geçiyoruz. 311 kilometre uzunluğundaki köprü ve viyadüklerimizi 730 kilometreye çıkardık. 2023'te 770 kilometreye ulaştıracağız denildi.