16 Ağu 2022 - 22:25- Gündem

Ünlülerden 'orman' çağrısı! Vildan Atasever, Ömür Gedik ve Ahmet Çakar...

Türkiye’de her yıl yüzde 90’a yakını insan kaynaklı yaşanan orman yangınlarının önlenmesi ve bu konuda farkındalık oluşması için çalışmalar yürüten OGM, toplumda daha geniş kitlelere ulaşmak için ünlü simaların da desteğini alıyor.