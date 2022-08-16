Ünlülerden 'orman' çağrısı! Vildan Atasever, Ömür Gedik ve Ahmet Çakar...

İSTANBUL (İGFA) - Orman yangınlarına karşı toplumsal farkındalık oluşturmak için çalışmalar yürüten Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM), bu mücadelesine ünlü isimlerden bu yıl da destek geldi.
Oyuncu Vildan Atasever, hayvan hakları konusundaki çalışmalarıyla tanınan Ömür Gedik ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar sosyal medya aracılığıyla yayınladıkları videolarla orman yangınlarına dikkat çektiler.
Farkındalık kampanyasına bu kez sevilen oyuncu Vildan Atasever, gazeteci ve şarkıcı Ömür Gedik, ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar’dan destek verdi.
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesapları aracılığıyla yayımlanan mesajlarda orman yangınlarının sebeplerine dikkat çekere, ‘Birlikte Başarabiliriz’ ortak mesajını veren ünlüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldılar.
https://youtu.be/xMgXw_GmzlI
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.