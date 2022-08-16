16 Ağu 2022 - 22:25- Gündem G: 16 Ağu 2022 - 22:26

Ünlülerden 'orman' çağrısı! Vildan Atasever, Ömür Gedik ve Ahmet Çakar...

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Türkiye’de her yıl yüzde 90’a yakını insan kaynaklı yaşanan orman yangınlarının önlenmesi ve bu konuda farkındalık oluşması için çalışmalar yürüten OGM, toplumda daha geniş kitlelere ulaşmak için ünlü simaların da desteğini alıyor.
Ünlülerden 'orman' çağrısı! Vildan Atasever, Ömür Gedik ve Ahmet Çakar... mask
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İSTANBUL (İGFA) - Orman yangınlarına karşı toplumsal farkındalık oluşturmak için çalışmalar yürüten Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM), bu mücadelesine ünlü isimlerden bu yıl da destek geldi.

Oyuncu Vildan Atasever, hayvan hakları konusundaki çalışmalarıyla tanınan Ömür Gedik ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar sosyal medya aracılığıyla yayınladıkları videolarla orman yangınlarına dikkat çektiler.

Farkındalık kampanyasına bu kez sevilen oyuncu Vildan Atasever, gazeteci ve şarkıcı Ömür Gedik, ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar’dan destek verdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesapları aracılığıyla yayımlanan mesajlarda orman yangınlarının sebeplerine dikkat çekere, ‘Birlikte Başarabiliriz’ ortak mesajını veren ünlüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldılar.

https://youtu.be/xMgXw_GmzlI

16 Ağu 2022 - 22:25 - Gündem

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