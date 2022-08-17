Felaketin 23’üncü Yıl Dönümü Sakarya'da Anıldı!

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, acının yıl dönümünde meydanda her yıl olduğu gibi bir anma programı gerçekleştirdi. Adapazarı’nda ve kentin dört bir yanında ailesini, yakınlarını, sevdiklerini enkaz altında kaybeden vatandaşlar önceki yıllarda olduğu gibi aynı gece meydanda buluştu. Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Muhsin Çatmadım, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Baro Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, Adapazarı Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ile belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saat 22.00’da meydanda oluşturulan oturma alanlarında, sahnenin önünde anma için bekleyişe başlayan vatandaşlar ilk olarak Kur’an tilaveti dinledi. Okunan dualar deprem şehitlerinin ruhuna hediye edildi.

Program, 17 Ağustos gecesinin hemen ardından kaydedilen görüntüler ve yakınlarını kaybeden vatandaşların, yöneticilerin röportajlarından oluşan sinevizyon gösterileriyle devam etti.

23 yılın unutturamadığı acıyı ilk günkü gibi hisseden vatandaşlar video sırasında gözyaşlarına hâkim olamadı. Anma programı gecenin ilerleyen saatlerinde konuşmalar ve ilahi dinletileriyle devam etti. Büyükşehir, programda 17 Ağustos’a dair arşivinde yer alan fotoğrafları sergiledi. Meydanın bir bölümünde ise lokma ve çay ikramı yapıldı.,