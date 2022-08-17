17 Ağu 2022 - 10:09- Gündem G: 17 Ağu 2022 - 10:42

Bakan Soylu: "Nerede Bu Devlet Dedirtmedik"

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17 Ağustos Marmara Depremi anma etkinliğinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘’Tek bir kişiye bile nerede bu devlet dedirtmedik” dedi.
Bakan Soylu: "Nerede Bu Devlet Dedirtmedik" mask
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, asrın felaketi sayılan 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 23. yıl dönümünde, depremin merkez üssü olan Gölcük ilçesinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Programda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile bir araya gelen Bakan Soylu, “Ben 17 Ağustos’u yaşadım. Başbakan Çiller’le Yalova’ya geçtik ve orada gördüğümüz felaket senaryosuydu. Aradan geçen 23 yılda biz tek bir kişiye bile nerede bu devlet dedirtmedik” ifadesini kullandı.

Asrın felaketi 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 23’üncü yıldönümü nedeniyle Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi ortaklığıyla anma programı düzenlendi. Kavaklı Sahilinde gerçekleştirilen anma etkinliği kortejle başladı. Gölcük Anıtpark Meydanından başlayan yürüyüşe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın da eşlik ettiği yürüyüş Kavaklı Sahilinde son buldu.

DEPREM ŞEHİTLERİNİ ANMA ETKİNLİĞİ

Kavaklı sahilinde gerçekleştirilen anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından Ayasofya-i Kebir Cami İmam Hatibi ve 2009 Kuran’ı Kerim Güzel Okuma Dünya 1.’si Bünyamin Topçuoğlu, Kuran-ı Kerim güzel okuma bölge 1.’si Hafız Abid Duman ve Kurra Hafız Abdulkadir Şehitoğlu eşliğinde Kuran-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirildi. Programın sonunda ise Dursun Ali Erzincanlı sahne aldı.

Programda Gölcük Belediyesi Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 45 saniyenin kendileri için çok uzun bir süre olduğunu belirterek, "Biz sevdiğimiz insanları 45 saniyelik bir depremde kaybettik. O depremin ardından yaralarımızı sardık. 23 yıllık süreçte her şeyin yeniden yapıldığını gördük. Bir tek sevdiklerimizi geri getiremedik. Yeniden bu acıları yaşamamamız için sürekli afetin olacağına yönelik tedbir almamız ve hazırlıklı olmamız gerekiyor” dedi.

AFAD BAŞKANI: HER AN TETİKTE OLMALIYIZ

17 Ağustos’un önemli bir tarih olduğuna vurgu yapan AFAD Başkanı Yunus Sezer, “17 Ağustos asla unutmayacağımız, acılarımızın tazelendiği bir gün. Maalesef ülkemiz afet bölgesi. Bunun için her an tetikte olmalıyız. Üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Bu sorumluluğun farkındayız ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Allah bu tür felaketleri tekrar yaşatmasın” şeklinde konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN: KOCAELİ DEPREME EN HAZIRLIKLI İL OLACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın,17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin hafızalara çok acı bir yer olarak kazındığını ifade ederek, "Silinmesi mümkün değil, unutulmaması gereken bir gün 17 Ağustos. Geçen 23 yıla rağmen acılarımız taze. Büyükşehir Belediyesi olarak geçen 23 yılda depremin bütün izlerini sildik. Bugüne kadar 278 hasarlı binayı yıktık. Önümüzdeki ay 22 adet bina daha yıkacağız. Kentin tamamının taramasını yaptık. Kocaeli Türkiye’de depreme en hazırlıklı illerden biri olacak” dedi.

‘’Yaşanabilecek yeni afetler için hazırlık yapıyoruz’’ diyen Başkan Büyükakın, “Afet anında görev yapacak Acil durum araçlarını kentimize kazandırdık. 2 tanesi yemek tırı. Diğeri ise acil durumlarda müdahale edecek müdahale tırı. Tırlarımızdan biri Ukrayna’da insani yardım faaliyetlerine katıldı. Şehrimizde olası bir afette görev yapacak afet mutfağını kuruyoruz. Ve en önemlisi erken uyarı sistemi. Gebze Teknik Üniversitemizle birlikte erken uyarı sistemi geliştiriyoruz. Depremin bir dakika bile önceden uyarısını alabilmenin sistemini kuracağız. Bu çalışmayı çok önemsiyoruz. İnşallah 2023 yılında, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında, erken uyarı sistemi geliştirilmiş olacak” diye konuştu.

BAKAN SOYLU: 17 AĞUSTOS GECESİ ÇARESİZLİĞİ GÖRDÜK

17 Ağustos Marmara Depreminde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyerek konuşmasına başlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bende o geceyi hatırlıyorum. Ben İstanbul’da rahmetli annem ve babamın evimizin balkonunda otururken uyumuşum. Bir ses duydum, hayatımda ilk kez böyle bir sesle karşılaşıyordum. Gözümü açtım ve koşa koşa aşağı indik. Kaos karmaşa her kafadan çıkan ayrı bir ses elektrikler gitmiş.

O zaman İstanbul il başkanıydım. Önceki dönem başbakanlardan Sayın Çiller’le sabahın erken saatlerinde Avcılar’a gittik. Ardından İDO’yla birlikte Yalova’ya geçtik ve orada gördüğümüz felaket senaryosuydu. Binlerce ceset yerlerdeydi ve ceset torbaları yoktu. Çiller yanımda Ecevit’i ve Demirel’i aradı, acilen konuya müdahale edilmesi gerektiğini anlattı. Gece saat 3’te Gölcük Donanma’ya gelmiştik. Kapkaranlıktı. Değirmendere, Karamürsel ardından Kocaeli.

Burada gördüğümüz tablo insanın ne kadar çaresiz olduğunu ortaya koyuyordu. Karşı karşıya kaldığımız sıkıntılarda yetemeyeceğimiz durumlar söz konusu olabilir. 23 sene önce bugün 18 bin 373 vatandaşımızı kaybettik. 23 yıl önce aldığımız ders ki; her afetten her zorluktan ders alıyoruz. Aldığımız ders bize birçok adım attırdı” ifadesini kullandı.

“BİZ NEREDE BU DEVLET DEDİRTMEDİK”

‘’Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz’’ diyen Bakan Soylu, “Türkiye deprem ülkesidir. AFAD, İçişleri Bakanlığına bağlandığından bu yana karşı karşıya kalmadığımız afet kalmadı. Afetler 4 kat arttı o tarihten bu yana. Her afetten sonra her sıkıntıdan sonra aklıma gelir anlatmaya da utanırım ama televizyonlarda muhabirlerin uzattığı mikrofona ülkemizin insanlarının söylediği tek bir cümle vardı, ‘Nerede bu devlet?’.

Tek bir kula bile biz nerede bu devlet dedirtmedik. O günden bugüne 23 yıldır bu çektiğimiz acılar ve travmalar üzerine herkes elinden geleni yaptı. Gücümüzün yettiği kadar afete dayanıklı bir Türkiye ortaya koymaya çalıştık. Dirençli şehirler yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Konuşmalar sonrasında Bakan Soylu ve protokol ile birlikte depremde yaşamlarını yitirenler anısına denize kırmızı karanfil bıraktı.

Ardından etkinlik alanını gezen Bakan Soylu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin olası afetler için hazırladığı Kocaeli İtfaiyesi Acil Müdahale Tırını gezdi. Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin el sanatları atölyesinde eğitim alan özel öğrencileri de mozaik taşından yaptıkları Türk Bayrağını Bakan Soylu’ya hediye etti. Balan Soylu, özel öğrencilere teşekkür etti.

# Bakan Soylu: "Nerede Bu Devlet Dedirttirmedik", Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 17 Ağustos 1999 Marmara depremi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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17 Ağu 2022 - 10:09 - Gündem

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