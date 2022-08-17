Sincan Hanımlar Konaklarında Bağımlılıkla Mücadele Semineri Verildi...

Sincan’da Narkotik ekipleri bağımlılıkla mücadele kapsamında bilinçlendirme çalışmaları yapmaya devam ediyor. Sincan Belediyesi Evliya Çelebi ve Fatma Aliye Hanım Konaklarını ziyaret eden ekipler kadınlara “Bağımlılık nedir, nasıl mücadele edilmeli? gibi konularda bilgilendirme yaptı. Sincan Belediyesi Evliya Çelebi ve Fatma Aliye Hanım Konaklarında Narkotik ekipleri bağımlılıkla mücadele semineri kapsamında kadınlarla bir araya geldi.
Ekipler bağımlılığın her türlüsünün insan sağlığına zarar verdiğini, madde kullanımının önlenmesi konusunda anne ve babalara büyük görev düştüğünün altını çizdi. Toplumun ve ailenin temel taşı olan kadınların özellikle yeni nesillerin yetiştirilmesindeki rolüne vurgu yapılırken, gençlerin uyuşturucudan uzak, hayallerine yakın olmaları için yapılması gerekenler konusunda da uyarılarda bulunuldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.