17 Ağu 2022 - 16:11- Belediyeler

Sincan Hanımlar Konaklarında Bağımlılıkla Mücadele Semineri Verildi...

ABONE OL Google News Sayfamız

Sağlıklı yaşamaya ve bağımlılığın tehlikesinden korunmaya teşvik etmek amacıyla seminerler veren Narkotik Şube ekipleri, Sincan Belediyesi işbirliği ile vatandaşları bilgilendiriyor.
Sincan Hanımlar Konaklarında Bağımlılıkla Mücadele Semineri Verildi... mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sincan’da Narkotik ekipleri bağımlılıkla mücadele kapsamında bilinçlendirme çalışmaları yapmaya devam ediyor. Sincan Belediyesi Evliya Çelebi ve Fatma Aliye Hanım Konaklarını ziyaret eden ekipler kadınlara “Bağımlılık nedir, nasıl mücadele edilmeli? gibi konularda bilgilendirme yaptı. Sincan Belediyesi Evliya Çelebi ve Fatma Aliye Hanım Konaklarında Narkotik ekipleri bağımlılıkla mücadele semineri kapsamında kadınlarla bir araya geldi.

Ekipler bağımlılığın her türlüsünün insan sağlığına zarar verdiğini, madde kullanımının önlenmesi konusunda anne ve babalara büyük görev düştüğünün altını çizdi. Toplumun ve ailenin temel taşı olan kadınların özellikle yeni nesillerin yetiştirilmesindeki rolüne vurgu yapılırken, gençlerin uyuşturucudan uzak, hayallerine yakın olmaları için yapılması gerekenler konusunda da uyarılarda bulunuldu.

 

# Sincan Hanımlar Konaklarında Bağımlılıkla Mücadele Semineri Verildi..., ankara, ankara sincan, sincan belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Keçiören’deki Çekim Platosu Tüm Vatandaşlara Ücretsiz... mask
Keçiören’deki Çekim Platosu Tüm Vatandaşlara Ücretsiz...
Keçiören’de Hünkâr Hacı Bektaş Veli Anıldı, Alevilik Anlatıldı... mask
Keçiören’de Hünkâr Hacı Bektaş Veli Anıldı, Alevilik Anlatıldı...
Gençlik Hafta Sonu Pursaklar'da! Canbay Wolker Sevenleriyle Buluşuyor... mask
Gençlik Hafta Sonu Pursaklar'da! Canbay Wolker Sevenleriyle Buluşuyor...
Sincan'da Minik Eller Aşure Yaptı... mask
Sincan'da Minik Eller Aşure Yaptı...
Başkan Ertuğrul Asker Gecesinde... mask
Başkan Ertuğrul Asker Gecesinde...
Çankaya’da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmiyor... mask
Çankaya’da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmiyor...
Pursaklar Saray Millet Kıraathanesinde Geri Sayım... mask
Pursaklar Saray Millet Kıraathanesinde Geri Sayım...
Türk-İslam Medeniyetinin Önemli Sanatları Mamak’ta Yaşatılıyor... mask
Türk-İslam Medeniyetinin Önemli Sanatları Mamak’ta Yaşatılıyor...
Mamak’ta Mahalle Şenlikleri Devam Ediyor... mask
Mamak’ta Mahalle Şenlikleri Devam Ediyor...
Ankara’da Metro Hatları Çalışıyor Mu? Batıkent-Sincan Metro Hattı Ne Zaman Bitecek? mask
Ankara’da Metro Hatları Çalışıyor Mu? Batıkent-Sincan Metro Hattı Ne Zaman Bitecek?
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Keçiören’deki Çekim Platosu Tüm Vatandaşlara Ücretsiz... mask
Keçiören’deki Çekim Platosu Tüm Vatandaşlara Ücretsiz...
Keçiören’de Hünkâr Hacı Bektaş Veli Anıldı, Alevilik Anlatıldı... mask
Keçiören’de Hünkâr Hacı Bektaş Veli Anıldı, Alevilik Anlatıldı...
Gençlik Hafta Sonu Pursaklar'da! Canbay Wolker Sevenleriyle Buluşuyor... mask
Gençlik Hafta Sonu Pursaklar'da! Canbay Wolker Sevenleriyle Buluşuyor...
Çankaya’da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmiyor... mask
Çankaya’da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmiyor...
Pursaklar Saray Millet Kıraathanesinde Geri Sayım... mask
Pursaklar Saray Millet Kıraathanesinde Geri Sayım...
Sincan'da Minik Eller Aşure Yaptı... mask
Sincan'da Minik Eller Aşure Yaptı...
Başkan Ertuğrul Asker Gecesinde... mask
Başkan Ertuğrul Asker Gecesinde...
Türk-İslam Medeniyetinin Önemli Sanatları Mamak’ta Yaşatılıyor... mask
Türk-İslam Medeniyetinin Önemli Sanatları Mamak’ta Yaşatılıyor...
Mamak’ta Mahalle Şenlikleri Devam Ediyor... mask
Mamak’ta Mahalle Şenlikleri Devam Ediyor...
Ankara’da Metro Hatları Çalışıyor Mu? Batıkent-Sincan Metro Hattı Ne Zaman Bitecek? mask
Ankara’da Metro Hatları Çalışıyor Mu? Batıkent-Sincan Metro Hattı Ne Zaman Bitecek?

17 Ağu 2022 - 16:11 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Keçiören’deki Çekim Platosu Tüm Vatandaşlara Ücretsiz... mask
Keçiören’deki Çekim Platosu Tüm Vatandaşlara Ücretsiz...
Keçiören’de Hünkâr Hacı Bektaş Veli Anıldı, Alevilik Anlatıldı... mask
Keçiören’de Hünkâr Hacı Bektaş Veli Anıldı, Alevilik Anlatıldı...
Gençlik Hafta Sonu Pursaklar'da! Canbay Wolker Sevenleriyle Buluşuyor... mask
Gençlik Hafta Sonu Pursaklar'da! Canbay Wolker Sevenleriyle Buluşuyor...
Başkan Ertuğrul Asker Gecesinde... mask
Başkan Ertuğrul Asker Gecesinde...
Çankaya’da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmiyor... mask
Çankaya’da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmiyor...
Pursaklar Saray Millet Kıraathanesinde Geri Sayım... mask
Pursaklar Saray Millet Kıraathanesinde Geri Sayım...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL