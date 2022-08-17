Sincan'da Minik Eller Aşure Yaptı...

Sincan Belediyesi Bebek Kütüphanesi her hafta birbirinden öğretici ve eğitici etkinliklerle çocuklar ve annelerini ağırlıyor. Etkinliklerin yanı sıra geleneklerimizi de yaşatan Bebek Kütüphanesinde Muharrem Ayı vesilesiyle kazanlar kaynadı. Çocuklar anneleri ve eğitmenlerinin yardımıyla paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi aşure pişirdi. Eğitmenler tarafından çocuklara aşurenin önemi ve içinde bulunan malzemelerin faydaları anlatıldı.

Aşureler tek tek kaplara konularak Bebek Kütüphanesine gelen vatandaşlara ikram edildi. Tabi ilk tadına bakan çocuklar oldu. Değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması; birlikteliğin, paylaşmanın, hoşgörünün öneminin anlatıldığı etkinlikte çocuklar aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdi. Drama ile çocuklara “paylaşma” temalı bir hikaye anlatıldı. Ardından kaşık ve aşure malzemeleri kullanılarak çocuklar el hünerlerini sergiledi, bereket kaşığı yaptı.