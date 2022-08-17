Yeni dizi Muğla'nın 'Girdap'ına girdi! Girdap Dizisi Nerede Çekiliyor!

Sinema sektörü için çekim yeri olarak Muğla’yı tercih eden ve Ekim ayında; 10 Bölümlük GİRDAP adlı bir TV dizisi ve bir sinema filmine Marmaris’te çekimlerine başlayacak olan firmalardan birisi de Hill Frame Yapım firması oldu.

Marmaris’in ev sahibi olacağı Girdap dizisinin, Oasis Hotel’de yapılan basın lansman toplantısında; dizide yer alacak oyuncular tanıtıldı, filmin senaryosu hakkında bilgilendirme yapıldı.

Filmin Yönetmeni ve Senaristi Koray Toksöz yaptığı açıklamada; “Girdap bize hayatın gerçeklerini dram, gerilim ve psikoloji ağırlıklı olarak sunacak. Hayatta toplumun üstünü örttüğü fakat bireylerin örtemediği sorunları, gündeme getirmeye çalışacağız.

Dizinin ana cast ekibinde Ecenur Dömentepe, Atilla Geniş, Beran Candan, Hüsamettin Asar ve Arif Furkan Akyazıcı yer alıyor. Projenin sponsorlarından başta OASİS Hotel işletmecisi Arif Ankara olmak üzere, tüm Muğla’nın desteği ise oldukça mutluluk verici. Önceki yıllarda Muğla’da çekilen TV dizilerinin büyük ilgi görmesi, İstanbul’dan sonra Muğla’nın da sinema sektörü için önemli bir bir çekim platosu haline gelmesini sağladı. Çekim hazırlıklarına başladığımız Girdap adlı dizimizin ardından, hız kesmeden bir sinema filmi çekimi porojemiz de var.” dedi.