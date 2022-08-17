Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Vergi Açıklaması...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Esnafımızdan işçilerimize, çiftçilerimizden yatırımcılarımıza kadar tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz" dedi.

"Kimi zaman geniş kitleleri, kimi zaman henüz hayata geçirilmemiş işletmeleri destekliyoruz" diyen Bakan Nebati, "Gece gündüz demeden gencinden yaşlısına kadar her vatandaşımıza, temel gıdadan asgari ücrete varıncaya dek, vergi boyutu ile nasıl destek olabileceğimizi hesaplıyor ve gecikmeden bu adımları atıyoruz" ifadelerini kullandı.