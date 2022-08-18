18 Ağu 2022 - 21:19- Belediyeler

Altındağ Karapürçek Semt Hali Kütüphane Oluyor...

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Altındağ bir kütüphane daha kazanıyor. Karapürçek Mahallesi’ndeki semt hali, kütüphaneye dönüştürülüyor.  Altındağ’a bir kütüphane daha... “Her mahalleye bir kütüphane” sloganıyla yola çıkan Altındağ Belediyesi, Altındağ’a yeni kütüphaneler kazandırmaya devam ediyor.
Altındağ Karapürçek Semt Hali Kütüphane Oluyor... mask
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 Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, Karapürçek Mahallesi’nde bulunan semt hali kütüphaneye dönüştürülüyor. Aktif üye sayısı 25 bine yaklaşan mahalle kütüphanelerine gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Başkan Balcı "Kütüphanelerimizin aktif üye sayısı 25 bine ulaştı. Her yaştan Altındağlı vatandaşımız kütüphanelere büyük ilgi gösteriyor. Bu da bizi yeni kütüphaneler yapmak için motive ediyor. Altındağ’a daha fazla kütüphane kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. 

KÜTÜPHANELER ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇ

Başkan Balcı ayrıca, "Görüyoruz ki, kütüphaneler önemli bir ihtiyaç... Her gittiğimiz ortamda öğrenci kardeşlerimiz hem ders çalışabilecekleri hem de rahat rahat kitap okuyup, araştırma yapabilecekleri mekanlar istiyorlar. Biz de onlar için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah Altındağ'ın her mahallesine kütüphane yapacak, öğrencilerimize çok daha uygun koşullar sunacağız. Karapürçek’teki semt halinin de kütüphaneye dönüştürülmesi düşüncesi mahalle sakinleri tarafından da beğeni topladı. İnşallah kısa sürede çok güzel bir kütüphaneyi mahallemize kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

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18 Ağu 2022 - 21:19 - Belediyeler

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