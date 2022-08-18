18 Ağu 2022 - 21:20- Gündem

ATO Heyeti Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi Ziyaret Etti...

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’yi ziyaret ederek, ATO’nun 67 meslek komitesinin gündeminde yer alan sorun ve çözüm önerilerini aktardı.
ATO Heyeti Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi Ziyaret Etti... mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Baran’ın ATO üyelerinin enflasyon karşısında işletme sermayelerini koruyabilmek için “enflasyon muhasebesi” sistemine geçilmesi talepleri ile KDV sisteminin sadeleştirme taleplerini dile getirmesi üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Reel sektörün sıkıntı yaşamasını istemiyoruz, bu nedenle görüş alarak karar veriyoruz” dedi. 

ATO BAŞKANI BARAN: “İŞLETMELER İÇİN ENFLASYON MUHASEBESİ ZORUNLULUK HALİNİ ALMIŞTIR” 

Bakan Nebati, enflasyon muhasebesi konusunda reel sektöre görüş sorulması, KDV konusunda da tüm tarafların konuyu etraflıca ele alacağı bir çalıştay yapılabileceğini söyledi. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Binası’nda gerçekleşen ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu’nun da eşlik ettiği ziyarette konuşan Baran, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ile Türkiye’nin bu süreçteki tutumuna değindi. Rusya-Ukrayna savaşı ile tahıl koridoru oluşturulması konusunda Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başarılı bir diplomasi yürüttüğünü kaydeden Baran, “Rusya-Ukrayna savaşında yürüttüğümüz başarılı diplomasi, Türkiye’nin Ortadoğu ülkeleriyle geliştirdiği ilişkiler, ülkemizin cazibe merkezi rolünü güçlendirmektedir.

Hükümetimizin siyasi ve ekonomik ilişkilerdeki diplomasi başarısının olumlu sonuçlarını yaşayacağımıza inanıyoruz” diye konuştu. Enflasyondaki yükseliş, küresel gıda ve petrol fiyatlarındaki artış ile tedarik zincirlerindeki bozulma nedeniyle maliyet artışları yaşandığını da kaydeden Baran, bu süreçte hükümetin reel sektörle istişare ederek hayata geçirdiği uygulamaların iş dünyasına güç verdiğini söyledi. 

ATO üyelerinin sorun ve çözüm önerilerine ilişkin bir dosyayı Bakan Nebati’ye sunan Baran, üyelerin “enflasyon muhasebesi” taleplerini dile getirdi. Enflasyon nedeniyle işletmelerin sermayeleri eridiği halde sürekli kar ediyor gibi göründüğünü belirten Baran,  “Enflasyon nedeniyle fiyatlardaki artış fiktif kar olarak görünüyor. Oysa satılan ürün aynı fiyata yerine konamadığı için işletme sermayeleri hızla eriyor. Bu süreçte, işletmeler için enflasyon muhasebesi zorunluluk halini almıştır” dedi. 

Bakan Nebati’ye daha önce dile getirdiği “Tek oranlı KDV” önerisini tekrarlayan Baran, birikmiş KDV alacaklarının da teminata dönüştürülerek reel sektörün desteklenebileceğini ifade etti. Reel sektörün sorunlarının başında istihdam edecek nitelikte personel bulamamak olduğuna dikkat çeken Baran, “Bütün sektörlerin derdi çalıştıracak personel bulamamak” diye konuştu.Kamu alımlarında yerli ürün kullanımının teşvikine ilişkin düzenleme olduğu halde bu yaklaşımın yerleşememesini eleştiren Baran, “Kamu alımlarında yerli ürün kullanımının önüne geçen engellerin temizlenmesi ve bu konuda hassasiyet gösterilmesini bekliyoruz” dedi. 

TÜRKİYE VAZGEÇİLEMEYECEK BİR ÜRETİM MERKEZİDİR 

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de konuşmasında, küresel ekonomideki gelişmelere değinerek, Rusya-Ukrayna savaşına rağmen tahıl koridoru oluşturulması ve nakliyenin başarıyla gerçekleştirilmesi konularını değerlendirdi. Dünyanın gıda arz güvenliği konusunda endişe yaşadığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasi başarısıyla tahıl koridoru oluşturulduğunu hatırlatan Nebati, “Tahıl koridoru oluşturulması Recep Tayyip Erdoğan etkisidir. Gıda arzı problemini ortadan kaldıran Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanıdır. Dolayısıyla şu anda dünyada Türkiye’ye karşı çok olumlu bir bakış var” dedi. 

ENFLASYON MUHASEBESİ İÇİN NABIZ TUTULACAK 

ATO Başkanı Baran’ın enflasyon muhasebesi önerisi üzerine, “Reel sektörün sıkıntı yaşamasını istemiyoruz bu nedenle görüş alarak karar veriyoruz” diyen Bakan Nebati, enflasyon muhasebesi konusunda reel sektörün görüşlerinin alınması talimatını verdi. 

Baran’ın KDV sisteminin sadeleştirilmesi konusundaki değerlendirmesi üzerine de Bakan Nebati,  KDV konusunda da tüm tarafların konuyu etraflıca ele alacağı bir çalıştay yapılabileceğini söyledi. ATO heyetinin ziyaretinde dile getirilen diğer konu başlıkları şunlar: 

-Tahıl koridoru nedeniyle Türkiye, tarım sektöründe dünyanın merkezine oturdu. Tahıl konusunda önemli olan bu gelişmeyi önümüzdeki dönemde fırsata çevirerek, bitkisel ve hayvansal ürünlerin ihracatında pozitif olarak değerlendirmek için pandemi sürecinde bazı ürünlere getirilen ihracat kısıtlamasının kaldırılması.

-Kamu ihale müteahhitlik işlerinde yıllara sari stopaj oranının yüzde 5’ten daha önce olduğu gibi yüzde 3’e indirilmesi.

-Enflasyondaki yükseliş nedeniyle ücretlilerde gelir vergisi dilimlerinin yeniden ele alınması.

-Bilişim sektöründe insan kaynağı sıkıntısının aşılması için tedbirler alınması. 

ATO Heyeti’nin Bakan Nebati’yi ziyaretinde, Baran’a, ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Ekinci, Mehmet Fatih Çetinkaya, Nihat Uysallı, Nuh Acar, Adem Ali Yılmaz ve Ali Yıldız eşlik etti.

# ATO Heyeti Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi Ziyaret Etti..., ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Bakanlık Duyurdu! Tarım'a 10 Milyon TL'ye Sıfır Faizli Kredi... mask
Bakanlık Duyurdu! Tarım'a 10 Milyon TL'ye Sıfır Faizli Kredi...
'Adli Sicil' İçin Ankara'ya Gelme Dönemi Kapandı! E-Silme Geldi... mask
'Adli Sicil' İçin Ankara'ya Gelme Dönemi Kapandı! E-Silme Geldi...
Bakanlıktan Konut ve Kira Fiyatlarını Düşürecek Yeni Hamle! mask
Bakanlıktan Konut ve Kira Fiyatlarını Düşürecek Yeni Hamle!
Ankara’da Yaz, Şenlik Havasında Geçmeye Devam Ediyor... Musa Eroğlu, Veli Erdem Karakülah... mask
Ankara’da Yaz, Şenlik Havasında Geçmeye Devam Ediyor... Musa Eroğlu, Veli Erdem Karakülah...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lapid'le Görüştü... mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lapid'le Görüştü...
Araç Satın Almak İsteyenlere Müjde! Dacia Duster Modellerinin Fiyatlarını Dibe Çekti! Güncel Fiyatı İle Ondan İyisi Yok! İşte Güncellenen Dacia Duster 2022 Ağustos Ayı Satış Fiyatı! mask
Araç Satın Almak İsteyenlere Müjde! Dacia Duster Modellerinin Fiyatlarını Dibe Çekti! Güncel Fiyatı İle Ondan İyisi Yok! İşte Güncellenen Dacia Duster 2022 Ağustos Ayı Satış Fiyatı!
Lewis Hamilton’dan Serenay Sarıkaya’ya İnanılmaz Teklif! Duyanların Ağzı Açık Kalıyor! Aralarındaki İlişki Herkesi Şaşkına Çevirdi! Öyle Bir Şey Yapacaklar Ki… mask
Lewis Hamilton’dan Serenay Sarıkaya’ya İnanılmaz Teklif! Duyanların Ağzı Açık Kalıyor! Aralarındaki İlişki Herkesi Şaşkına Çevirdi! Öyle Bir Şey Yapacaklar Ki…
Fenerbahçe- Austria Wien Maçı Ne Zaman? Hangi Kanalda Yayınlanacak? Saat Kaçta Başlayacak? Muhtemel 11’ler Neler? İşte Merak Edilen Tüm Detaylar… mask
Fenerbahçe- Austria Wien Maçı Ne Zaman? Hangi Kanalda Yayınlanacak? Saat Kaçta Başlayacak? Muhtemel 11’ler Neler? İşte Merak Edilen Tüm Detaylar…
Sivasspor-Malmö Maçı Ne Zaman Oynanacak? Sat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak? Muhtemel 11’ler Kimler? İşte Maç İle İlgili Merak Edilen Tüm Detaylar… mask
Sivasspor-Malmö Maçı Ne Zaman Oynanacak? Sat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak? Muhtemel 11’ler Kimler? İşte Maç İle İlgili Merak Edilen Tüm Detaylar…
Başakşehir-Antwerp Maçı Ne Zaman Oynanacak? Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak? Muhtemel 11’ler Kimler? İşte Merak Edilen Tüm Detaylar… mask
Başakşehir-Antwerp Maçı Ne Zaman Oynanacak? Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak? Muhtemel 11’ler Kimler? İşte Merak Edilen Tüm Detaylar…

18 Ağu 2022 - 21:20 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lapid'le Görüştü... mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lapid'le Görüştü...
ATO Heyeti Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi Ziyaret Etti... mask
ATO Heyeti Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi Ziyaret Etti...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Vergi Açıklaması... mask
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Vergi Açıklaması...
Yeni dizi Muğla'nın 'Girdap'ına girdi! Girdap Dizisi Nerede Çekiliyor! mask
Yeni dizi Muğla'nın 'Girdap'ına girdi! Girdap Dizisi Nerede Çekiliyor!
Felaketin 23’üncü Yıl Dönümü Sakarya'da Anıldı! mask
Felaketin 23’üncü Yıl Dönümü Sakarya'da Anıldı!
Ünlülerden 'orman' çağrısı! Vildan Atasever, Ömür Gedik ve Ahmet Çakar... mask
Ünlülerden 'orman' çağrısı! Vildan Atasever, Ömür Gedik ve Ahmet Çakar...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL