18 Ağu 2022 - 21:21- Belediyeler

Sincan Müzik Akademisi Konservatuvar Oldu! Kayıtlar Başladı...

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Sincan Belediyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı iş birliği ile kurulan Sincan Müzik Akademisi yoluna konvervatuvar olarak devam ediyor.
Sincan Müzik Akademisi Konservatuvar Oldu! Kayıtlar Başladı... mask
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Sincan Belediyesi Türk Musikisi Konservatuvarı öğrencileri yeni eğitim döneminin heyecanını yaşarken, bu alanda öğrenim görmek isteyenler için de kayıt dönemi başvuruları alınıyor. Sincan Belediyesi’nin katkılarıyla 2 yıllık eğitim süresi 3 yıla çıkarılarak konservatuvar niteliği kazandırılan Müzik Akademisi artık yoluna Sincan Belediyesi Türk Musikisi Konservatuvarı olarak devam edecek. 

Müzik alanında yeteneği olan ve müziğe gönül verenleri desteklemek için kurulan Sincan Belediyesi Türk Musikisi Konservatuvarı 2022-2023 eğitim dönemi için kayıtlar başladı. Geçen sene ilk öğrencilerini alan Türk Musikisi Konservatuvarı, Ankaralı yeteneklere istedikleri müzik branşında eğitim alma imkânı sağlıyor. Yetenek sınavıyla öğrenci alan Türk Musikisi Konservatuvarı 30 kişilik kontenjana sahip. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesinde çalışan, alanında uzman akademisyenlerden ders alacak öğrenciler, sene boyunca 6 branşta eğitim görüyor. 

SON BAŞVURU 25 AĞUSTOS 2022

Türk Musikisi Konservatuvarına son başvuru tarihi 25 Ağustos 2022 olurken yetenek sınavının tarihleri de açıklandı. Başvuru yapan adaylar 27-28 Ağustos 2022 tarihinde yetenek sınavına alınacak. 

Sınavı kazanarak Türk Musikisi Konservatuvarı öğrencisi olmaya hak kazanan adaylar hem akademik olarak müzik eğitimi alacak hem de çeşitli enstrümanlar çalmayı öğrenerek bilgi ve becerisini geliştirecek.

Türk Musikisi Konservatuvarında verilen eğitimler şöyle:

Türk müziği solfej ve diktesi,

Türk müziği usulleri,

Türk müziği nazariyatı,

Ney, ud, kanun, keman ve geleneksel vurmalı sazlar, Türk Müziği Korosu (Şan) eğitimi. 

Konservatuvara girişte 15-45 yaş arasında olma şartı bulunurken, başvurular bizzat Türk Musikisi Konservatuvarından alınan formlarla ya da https://www.sincan.bel.tr/ adresinden online yapılıyor.

 

 

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18 Ağu 2022 - 21:21 - Belediyeler

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