Sincan Yaz Futbol Okullarından 327 Genç Yetenek Mezun Oldu!

Başkan Ercan, “Sincan Belediyesi olarak kültür, sanat ve sporda gençlerimize katkı vermek adına elimizdeki imkanlarla en fazlasını yapma derdindeyiz, gayesindeyiz.” diye konuştu. Sincan Belediye spor Futbol Kulübü her yıl profesyonel futbola yeni genç yıldız adayları kazandırıyor. Bu yıl 20 Haziran’da başlayan Sincan Belediye spor Yaz futbol okulu 327 genç yeteneği mezun ederek sona erdi.

Yaz tatillerini sağlıklı ve eğlenceli geçiren minik sporculara, koordinasyon, teknik, taktikler önce teorik olarak anlatıldı. Ardından antrenman ve maçlarla gelişimlerine katkı sağlandı. Yetenekli olan sporcuların lisansları çıkartılarak Sincan Belediye spor altyapısına kazandırıldı. Genç sporculara katılımlarından dolayı tek tek başarı sertifikası verildi. Sertifika törenine Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da katıldı.

Başkan Ercan, Sincan Belediye sporun göstermiş olduğu başarılı çalışmalardan dolayı yönetim ve teknik kadroyu tebrik etti, ”Sincan Belediyesi olarak kültür, sanat ve sporda gençlerimize katkı vermek adına elimizdeki imkanlarla en fazlasını yapma derdindeyiz, gayesindeyiz.327 çocuğumuz bu imkandan faydalandı. Her yıl üstüne koyarak bu hizmeti geliştirmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın mutluluğu, coşkusu, sevinci her şeye değer. Evlatlarımızı yürekten tebrik ediyor, yeşil sahada daha nice başarılar diliyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. “ açıklamasında bulundu.