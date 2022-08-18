18 Ağu 2022 - 21:22- Gündem

Sağlık Bakanlığı'na Engelli Statüsünde mülakatsız 1356 İşçi Alacak! İşte Detaylar...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez ve taşra teşkilatlarda istihdam edilmek üzere, engelli statüsünde bin 356 sürekli işçi alınacağını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı'na Engelli Statüsünde mülakatsız 1356 İşçi Alacak! İşte Detaylar... mask
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, engelli statüsünde bin 356 sürekli işçi alınacağını açıkladı.

Bakan Koca, alımların mülakatsız, noter kurasıyla olacağını belirterek, "Başvurular, 19 Ağustos'a kadar, esube.iskur.gov.tr adresinden yapılıyor. Hayırlı olsun" notunu paylaştı.
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18 Ağu 2022 - 21:22 - Gündem

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