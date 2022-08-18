Bakanlıktan Konut ve Kira Fiyatlarını Düşürecek Yeni Hamle!

Konut arzının artırılması için çalışmalar devam ederken müjdeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, "Konut-kira fiyatlarını düşürmek için her adımı atıyoruz! İstanbul’da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon metrekare arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan Ofis konuta dönüştürülecek! Bu, 50 Bin konut demek! Yönetmeliğimiz yayımlandı. Hayırlı olsun" dedi.
KENTSEL DÖNÜŞÜME DE DESTEK ARTTI
Kentsel dönüşümde de konutların yeniden inşa edilmesi için verilen 400 bin lira kredi yüzde 50 oranında artırılarak 600 bin liraya çıkarıldı. Bunun yanında kentsel dönüşüm nedeniyle konutu yıkılanlara verilen bin 150 lira olan kira yardımı da yüzde 30 oranında artırılıp bin 500 lira, 2 bin lira olan kira yardımı da 2 bin 600 liraya yükseltildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.