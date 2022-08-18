18 Ağu 2022 - 21:22- Gündem

Bakanlıktan Konut ve Kira Fiyatlarını Düşürecek Yeni Hamle!

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut ve kira fiyatlarını düşürmek için İstanbul'da kullanılmayan ofislerin konuta dönüştürüleceğini açıkladı.
Bakanlıktan Konut ve Kira Fiyatlarını Düşürecek Yeni Hamle! mask
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Konut arzının artırılması için çalışmalar devam ederken müjdeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, "Konut-kira fiyatlarını düşürmek için her adımı atıyoruz! İstanbul’da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon metrekare arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan Ofis konuta dönüştürülecek! Bu, 50 Bin konut demek! Yönetmeliğimiz yayımlandı. Hayırlı olsun" dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜME DE DESTEK ARTTI

Kentsel dönüşümde de konutların yeniden inşa edilmesi için verilen 400 bin lira kredi yüzde 50 oranında artırılarak 600 bin liraya çıkarıldı. Bunun yanında kentsel dönüşüm nedeniyle konutu yıkılanlara verilen bin 150 lira olan kira yardımı da yüzde 30 oranında artırılıp bin 500 lira, 2 bin lira olan kira yardımı da 2 bin 600 liraya yükseltildi.
# Bakanlıktan Konut ve Kira Fiyatlarını Düşürecek Yeni Hamle!, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
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18 Ağu 2022 - 21:22 - Gündem

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