18 Ağu 2022 - 14:21- Gündem G: 18 Ağu 2022 - 14:36

Bakanlık Duyurdu! Tarım'a 10 Milyon TL'ye Sıfır Faizli Kredi...

ABONE OL Google News Sayfamız

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri, tarımsal elektrik üretim bedeli kapsamında 10 milyon liraya kadar işletme kredisi kullandırabilecek.

Bakanlık Duyurdu! Tarım'a 10 Milyon TL'ye Sıfır Faizli Kredi... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarımsal sulama birliklerimiz ve tarımsal üreticilerimizin kullandıkları tarımsal elektrik bedelinin tamamı 10 milyon TL'ye kadar T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılabilecek şekilde sıfır faizli kredi kapsamına alınmıştır. Tüm üreticilerimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
# Ziraat Bankası, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Bakanlık Duyurdu! Tarım'a 10 Milyon TL'ye Sıfır Faizli Kredi..., Tarım Kredi Kooperatifleri
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Başakşehir-Antwerp Maçı Ne Zaman Oynanacak? Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak? Muhtemel 11’ler Kimler? İşte Merak Edilen Tüm Detaylar… mask
Başakşehir-Antwerp Maçı Ne Zaman Oynanacak? Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak? Muhtemel 11’ler Kimler? İşte Merak Edilen Tüm Detaylar…
Araç Satın Almak İsteyenlere Müjde! Dacia Duster Modellerinin Fiyatlarını Dibe Çekti! Güncel Fiyatı İle Ondan İyisi Yok! İşte Güncellenen Dacia Duster 2022 Ağustos Ayı Satış Fiyatı! mask
Araç Satın Almak İsteyenlere Müjde! Dacia Duster Modellerinin Fiyatlarını Dibe Çekti! Güncel Fiyatı İle Ondan İyisi Yok! İşte Güncellenen Dacia Duster 2022 Ağustos Ayı Satış Fiyatı!
'Adli Sicil' İçin Ankara'ya Gelme Dönemi Kapandı! E-Silme Geldi... mask
'Adli Sicil' İçin Ankara'ya Gelme Dönemi Kapandı! E-Silme Geldi...
Bakanlıktan Konut ve Kira Fiyatlarını Düşürecek Yeni Hamle! mask
Bakanlıktan Konut ve Kira Fiyatlarını Düşürecek Yeni Hamle!
Akaryakıt Fiyatları Yoldan Çıktı! Benzine İndirim, Motorine Zam! Benzine Ne Kadar İndirim Geldi? Motorin Ne Kadar Zamlandı? İşte 18 Ağustos 2022 İl İl Güncel Akaryakıt Zamları ve Pompa Fiyatları… mask
Akaryakıt Fiyatları Yoldan Çıktı! Benzine İndirim, Motorine Zam! Benzine Ne Kadar İndirim Geldi? Motorin Ne Kadar Zamlandı? İşte 18 Ağustos 2022 İl İl Güncel Akaryakıt Zamları ve Pompa Fiyatları…
Ankara’da Yaz, Şenlik Havasında Geçmeye Devam Ediyor... Musa Eroğlu, Veli Erdem Karakülah... mask
Ankara’da Yaz, Şenlik Havasında Geçmeye Devam Ediyor... Musa Eroğlu, Veli Erdem Karakülah...
Tarım Kredi Market Dev İndirimi Büyük Talep Gördü! Ayçiçek Yağı, Et, Kıyma, Yumurta, Tereyağı, Şeker, Çay ve Tavukta Kampanya Devam Ediyor! İşte 18 Ağustos 2022 Aktüel Ürün Fiyatları mask
Tarım Kredi Market Dev İndirimi Büyük Talep Gördü! Ayçiçek Yağı, Et, Kıyma, Yumurta, Tereyağı, Şeker, Çay ve Tavukta Kampanya Devam Ediyor! İşte 18 Ağustos 2022 Aktüel Ürün Fiyatları
Tarım Kredi Ayçiçek Yağına Dev İndirim Devam Ediyor! 5L TMO Ayçiçek Yağı 94.50 TL, 2 LT 64,90 TL’ye Düştü! İşte 16 Ağustos İndirimli Fiyat Listesi… mask
Tarım Kredi Ayçiçek Yağına Dev İndirim Devam Ediyor! 5L TMO Ayçiçek Yağı 94.50 TL, 2 LT 64,90 TL’ye Düştü! İşte 16 Ağustos İndirimli Fiyat Listesi…
Tarım Kredi Market İndirimli Satış Rekoru Kırdı! Ayçiçek Yağı, Un, Prinç, Mercimek, Nohut, Şeker, Makarna Fiyatları Resmen Yarıya İndi! İşte Tarım Kredi Market’teki İnanılmaz Fiyatlar! mask
Tarım Kredi Market İndirimli Satış Rekoru Kırdı! Ayçiçek Yağı, Un, Prinç, Mercimek, Nohut, Şeker, Makarna Fiyatları Resmen Yarıya İndi! İşte Tarım Kredi Market’teki İnanılmaz Fiyatlar!
Tarım Kredi Market İndirim Restini Çekti! Siyah Zeytin, Sucuk, Kaşar Peynir Fiyatları Düştü! Kahvaltılık Alışverişi Yapacaklar Koşa Koşa TK Marketlerine Gidiyor! mask
Tarım Kredi Market İndirim Restini Çekti! Siyah Zeytin, Sucuk, Kaşar Peynir Fiyatları Düştü! Kahvaltılık Alışverişi Yapacaklar Koşa Koşa TK Marketlerine Gidiyor!

18 Ağu 2022 - 14:21 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lapid'le Görüştü... mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lapid'le Görüştü...
ATO Heyeti Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi Ziyaret Etti... mask
ATO Heyeti Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi Ziyaret Etti...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Vergi Açıklaması... mask
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Vergi Açıklaması...
Yeni dizi Muğla'nın 'Girdap'ına girdi! Girdap Dizisi Nerede Çekiliyor! mask
Yeni dizi Muğla'nın 'Girdap'ına girdi! Girdap Dizisi Nerede Çekiliyor!
Felaketin 23’üncü Yıl Dönümü Sakarya'da Anıldı! mask
Felaketin 23’üncü Yıl Dönümü Sakarya'da Anıldı!
Ünlülerden 'orman' çağrısı! Vildan Atasever, Ömür Gedik ve Ahmet Çakar... mask
Ünlülerden 'orman' çağrısı! Vildan Atasever, Ömür Gedik ve Ahmet Çakar...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL