Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan sosyal medya paylaşımında, kotasız e-Devlet döneminin başladığı duyuruldu. "Vatandaşlarımızın dijital hizmetlere kolayca erişmesi için yürüttüğümüz çalışmalardan birini daha hayata geçiriyoruz" denilen açıklamada, "Hangi operatöre kayıtlı olursanız olun e-devlet kapısı kullanımlarınızda artık mobil internet kotanızdan harcanmayacak" ifadelerine yer verildi.
19 Ağu 2022 - 16:12- Gündem
E-Devlet Artık Kotasız...
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, mobil abonelerin e-Devlet Kapısı kullanımların internet kotalarından harcamayacağını duyurdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.