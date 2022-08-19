Endemik Vadide Akıl ve Zekâ Oyunları Eğitimi...

Pursaklar Belediyesi tarafından eğitimden kültüre, sanattan spora faaliyet gösteren Yaşam Merkezi’ndeki Akıl ve Zekâ Oyunları Atölyesinde eğitim alan öğrenciler, bugünkü derslerini Endemik Vadide gerçekleştirdi. Minik öğrencilerin aldıkları eğitimleri, akıl ve zekâ oyunları müsabakalarını izlemek üzere Endemik Vadiye gelen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, birbirlerine rakip olarak, kıyasıya yarışmanın tadına varan çocukların heyecanına ortak oldu.

‘‘Çocuklarımıza eşlik etmek çok keyifliydi’’

Belli bir periyot dahilinde atölyelerde eğitim gören öğrencilerin yeşille iç içe, temiz havada eğitim almalarına olanak sağladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar Yaşam Merkezi Akıl ve Zekâ Oyunları grubumuz bugünkü derslerini Endemik Vadide, açık havanın tadını çıkararak yaptılar. Temiz havanın zihin açıcı etkisi ile öğrencilerimizin zekâ oyunlarında yaptıkları hamleler çok etkileyiciydi. Bu anlara şahit olmak, çocuklarımıza eşlik etmek çok keyifliydi. Çocuklarımızın yeteneklerini daha da ileriye taşımaları ve kendi yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz’’ dedi.

Aldıkları eğitimler ve farklı etkinliklerle yeni beceriler kazanan minik öğrenciler, yeşille iç içe, açık havada aldıkları dersin ardından Ankara’ya özgü endemik bitkileri, Ankara Keçisi, Ankara Güvercini, Ankara Kedisi ve Ankara Tavşanını görme fırsatına sahip oldu.