Kahramankazan Belediyesinde Dayanışma Örneği...

Kahramankazan Belediyesi’nde ihtiyaç sahiplerine 30 ton karpuz dağıtıldı. Kahramankazan’da iyilik köprüleri kurulmaya devam ediyor. Kahramankazan Belediyesi, hayırsever bir vatandaşın bağışladığı 30 ton karpuzu ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı. Belediyeye dağıtması için bağışlanan karpuzlar Kahramankazan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara ulaştırıldı.
Hayırsever vatandaşın belediyeye verdiği karpuzlar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara kısa sürede ulaştırıldı. İlçedeki dayanışmanın önemli olduğuna vurgu yaparak kendilerine gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için hızlıca harekete geçtiklerini söyleyen Kahramankazan Belediye başkanı Oğuz:” Bize ulaştırılan bu yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için ekiplerimiz özveriyle çalışıyor.
Belediyemiz ve vatandaşlarımızla bir dayanışma içerisindeyiz. Bu dayanışma sayesinde çok güzel bir birlik beraberlik örneği gösteriyoruz. Biz bu köprüleri kurma noktasında gelecek her türlü yardıma belediyemizce ve ekiplerimizce destek olmaya hazırız. Bu iyilik köprüsünü kurmamızda ve sürdürmemizde bize destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için bağışlanan karpuzlar belediye ekiplerince farklı bölgelerde birkaç koldan dağıtılarak kısa zamanda teslim edildi. Dağıtım sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.