ALES/2 Pazar Günü Yapılacak!

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. Bu arada sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı kaydedildi.