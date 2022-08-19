19 Ağu 2022 - 16:14- Gündem

328 Milyon TL'lik SED Ödemeleri Ailelerin Hesaplarında...

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, SED’den yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına bu ay toplam 328 milyon TL yatırıldığını bildirdi.
328 Milyon TL'lik SED Ödemeleri Ailelerin Hesaplarında... mask
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destekten (SED) yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına Ağustos 2022 ödemesi olarak toplamda 328 milyon TL yatırdıklarını açıkladı. Bakan Yanık, çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunduğunu anımsatarak, bu hizmetle ekonomik gerekçelerle aile bütünlüğünün bozulmasının önüne geçmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bakan Yanık, SED desteğiyle çocukların ailelerinin yanında büyümesini sağladıklarını belirterek, SED’den yararlanan her bir çocuk için aylık ortalama 2 bin 337 TL destek verildiğini belirtti. "SED’den yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Ağustos 2022 ödemesi olarak toplam 328 milyon 311 bin 460 lira yatırdık” diyen Bakan Yanık, hizmetten Ağustos 2022 itibarıyla yaklaşık 146 bin çocuğun yararlandığını söyledi.
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19 Ağu 2022 - 16:14 - Gündem

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