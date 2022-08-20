20 Ağu 2022 - 17:07- Gündem

Ankaralılardan Geleneksel Aşure İkramı...

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Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) tarafından her sene Muharreem ayında yapılan Geleneksel Aşure Günü, bu sene de Muharrem ayında yapıldı. Dernek genel merkezi önünde gerçekleşen etkinliğe katılım yoğundu.
Ankaralılardan Geleneksel Aşure İkramı... mask
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Kuran tilavetiyle başlayan programda açılış konuşmasını yapan AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, “İçinde bulunduğumuz ay birlik ayı, beraberlik ayı, paylaşma ayıdır. Muharrem ayında geleneksel hale getirdiğimiz aşure dağıtımında bolluk ve bereketin simgesi olan aşurelerimizi siz değerli hemşerilerimizle paylaşıyoruz.Bu seneki aşuremizde farklı duygular yaşıyoruz, çocuklarımız da bizimle. Onlar ilçelerimizden bizim aşuremizi yemek için geldiler. Aşureden sonra onlara hediyeler dağıtacağız. Kalplerde tebessüm bırakacağız. Bu vesileyle ve dayanışma ve yardımlaşmanın verdiği güçle bir arada olmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun.” dedi.

Selamlama konuşmalarından sonra aşure dağıtımı yapıldı. Program sonunda Genel Başkan Hilmi Yaman ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş bir engelli vatandaşa akülü araç teslim ederken, gelen tüm çocuklara kırtasiye malzemelerinden oluşan hediyeler dağıtıldı.

AHİD’in düzenlediği Aşure ikramına, “AK Parti Ankara Milletvekili Prof Dr Arife Polat Düzgün, CHP Ankara Milletvekili Dr Servet Ünsal, İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Yüksel Arslan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Mahir Alay, CHP Ankara İl Başkanı Hikmet Akıllı, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, BBP Ankara İl Başkanı Alperen Kılıç, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Av Zafer Çoktan, AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Abdulkadir Aydoğan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Arif Aksu, MHP Yenimahalle İlçe Başkanı Dursun Tekin, İYİ Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Dursun Tekin, Demokrat Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Şeref Tural, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ertan Işık, Naci Bayanlı, Ankara Başsavcıvekili Halil Maçkaya, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Şinasi Candan, MHP Mamak Meclis Üyesi İsa Yiğit, MHP Keçiören Meclis Üyesi Alparslan Doğan, Ankara Seymenler Kulübü Başkanı Şerafettin Demir, Kars Dernekler Federasyonu Başkanı Erdoğan Yıldırım, 1453 Derneği Başkanı Serkan Ülker, ATO Komite Başkanı Kenan Bayram, Ankara’nın çeşitli ilçelerinden gelen çocuklar, AHİD Şube Başkanları, üyeler ve çok sayıda Ankaralı katıldı..com/

# Ankaralılardan Geleneksel Aşure İkramı, Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD), ankara
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20 Ağu 2022 - 17:07 - Gündem

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