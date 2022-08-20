20 Ağu 2022 - 10:54- Gündem G: 20 Ağu 2022 - 10:55

Bakan Yanık'dan ADEM ve SODAM Müjdesi!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadınların ve Roman vatandaşların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlaması için bu yıl içerisinde 71 yeni Aile Destek Merkezi (ADEM) ve 12 yeni Sosyal Destek Merkezi (SODAM) açacaklarını açıkladı. Bakan Yanık, bu merkezlerden daha fazla kadının yararlanabilmesi için kreş imkanının da olacağını bildirdi.
Bakan Yanık'dan ADEM ve SODAM Müjdesi! mask
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ADEM ve SODAM’larda kadınlara ve Roman vatandaşlara yönelik psikososyal, sosyokültürel, mesleki gelişim ve kişisel gelişim konularında kurs ve eğitimler verildiğini belirten Bakan Yanık, “İhtiyaçlar doğrultusunda ülke genelinde ADEM ve SODAM’ların yaygınlaştırılmasına devam edeceğiz” dedi.

Başta kadınlar olmak üzere vatandaşların ekonominin içinde aktif yer almasını hedeflediklerini ve bu amaçla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Bakan Yanık, “Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı kalkınma için kadınların eğitim ve ekonomik teşvikler ile desteklenmesi kaçınılmaz. Bu kapsamda kadınların ve Roman vatandaşların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlaması için bu yıl içerisinde 71 yeni Aile Destek Merkezi (ADEM) ve 12 yeni Sosyal Destek Merkezi (SODAM) açacağız. Bu merkezlerimizden daha fazla kadının faydalanabilmesi için ayrıca kreşlerimiz de bulunacak” dedi.

 Aile Destek Merkezleri’nin 2012 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini kaydeden Bakan Yanık, “ADEM’lerimizde kadınların psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak kurs ve eğitimler veriyoruz” ifadelerini kullandı.

2,7 milyon kadın ADEM’lerden faydalandı

ADEM’lerde kadınların mesleki ve kişisel gelişimlerinin yanı sıra aile içi iletişim, temel afet bilinci, sağlıklı beslenme ve çocuk haklarına dair eğitimlerin de bulunduğunu belirten Bakan Yanık, “Bugüne kadar 2,7 milyon kadın ADEM’lerden eğitim aldı. 2021 yılı sonu itibarıyla faaliyet gösteren 256 ADEM’imizin sayısını artırıyoruz. Bu doğrultuda 71 yeni ADEM daha açarak aile odaklı hizmetimizi sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bakan Yanık, ADEM’lerde verilen diğer eğitimlerin bilgisini ise şu şekilde paylaştı:
“Merkezlerimizde en fazla el sanatları, kuaförlük ve giyim kursları rağbet görüyor. Bunlara ek olarak Halk Eğitim Merkezlerinden gelen usta öğreticiler tarafından terzilik, aşçılık, bilgisayar, okuma-yazma, halı dokumacılığı, yabancı dil, yağlı boya, satranç kurslarının yanı sıra müzikal, kültürel, sosyal ve sportif kurslarımız da bulunuyor.”

12 Sosyal Dayanışma Merkezi Açılacak

Bakan Yanık, ADEM’lerin yanı sıra yeni Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) açarak, Roman vatandaşların hizmetine sunacaklarının bilgisini verdi.  SODAM’ların 2014 yılından itibaren aktif olduğunu belirten Bakan Yanık,  bu merkezleri Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde açtıklarını söyledi.

SODAM’ların Roman vatandaşların toplumsal entegrasyonlarını sağlamak üzere psikososyal, sosyokültürel, mesleki, sanatsal ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik faaliyet gösteren merkezler olduğunu kaydeden Bakan Yanık, “Özellikle ihtiyaç sahibi kadınlarımızın sosyal gelişimlerine katkıda bulunabilecek ortamları oluşturuyoruz. Bu kapsamda faaliyet gösteren 35 SODAM’a 12 tane daha ekleyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

SODAM’larda Roman vatandaşların psikososyal, sosyokültürel, mesleki, sanatsal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak çeşitli kurs ve eğitim programları düzenlediklerini ifade eden Bakan Yanık, “Sayısını 47’ye çıkaracağımız Sosyal Dayanışma Merkezimiz (SODAM) ile Roman vatandaşlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Merkezlerimizde kuaförlük, terzilik, aşçılık, okuma-yazma, halı dokumacılığı gibi kurslar düzenliyoruz. Kurs sonrasında, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriyoruz. Ayrıca müzik, resim başta olmak üzere kültürel, sosyal ve sportif kurslar da bulunuyor. Bugüne kadar 330 bin Roman vatandaşımız SODAM’larımızdan faydalandı” dedi.

# Bakan Yanık'dan ADEM ve SODAM Müjdesi!, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal Destek Merkezi (SODAM), Aile Destek Merkezi (ADEM)
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20 Ağu 2022 - 10:54 - Gündem

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