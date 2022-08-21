21 Ağu 2022 - 18:10- Belediyeler

Mamak’ın Her Mahallesinde Şenlik Var

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Ankara Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de Akdere Mahallesi’nde mahallelilerle şenlik alanında buluştu. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı şenlikte mahalleliler konserle şenliğin tadını çıkardı.
Mamak’ın Her Mahallesinde Şenlik Var mask
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Mahalle kültürünü yeniden canlandırmak, birlik beraberlik duygularını diri tutmak, yaz aylarını bir şenlik tadında geçirmek için “Mahallemde Şenlik Var” diyen Mamak Belediyesi son olarak Akdere Mahallesi’ndeydi. Stantlar kuruldu, ikramlıklar yerini aldı.

 Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de Akdere Mahallesi’nde mahallelilerle şenlik alanında buluştu. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı şenlikte mahalleliler konserle şenliğin tadını çıkardı.

 Nohutlu pilav, mısır, pamuk şeker, çay ikramının da yapıldığı şenlikte mahalle sakinleri doyasıya eğlendi. Şenliğin sonunda ise çekilişle bisiklet hediye edildi.

 Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Biz eserlerimizle hizmetlerimizle karşınızdayız. Mamak Belediyesi olarak vatandaşımızın neye ihtiyacı varsa biz yanındayız. Havuzlarımızla, kütüphanelerimizle, aile merkezlerimizle, parklarımızla, bahçelerimizle, millet kıraathanelerimiz ve sosyal tesislerimizle her bir vatandaşımızın hizmetindeyiz. Düzenlediğimiz mahalle şenlikleriyle sizlerle bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz. Çocuklarımızın yüzünden gülücükler eksik olmasın. Mutluluğunuz artsın inşallah” dedi.

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21 Ağu 2022 - 18:10 - Belediyeler

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