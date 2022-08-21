Mahalle kültürünü yeniden canlandırmak, birlik beraberlik duygularını diri tutmak, yaz aylarını bir şenlik tadında geçirmek için “Mahallemde Şenlik Var” diyen Mamak Belediyesi son olarak Akdere Mahallesi’ndeydi. Stantlar kuruldu, ikramlıklar yerini aldı.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de Akdere Mahallesi’nde mahallelilerle şenlik alanında buluştu. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı şenlikte mahalleliler konserle şenliğin tadını çıkardı.
Nohutlu pilav, mısır, pamuk şeker, çay ikramının da yapıldığı şenlikte mahalle sakinleri doyasıya eğlendi. Şenliğin sonunda ise çekilişle bisiklet hediye edildi.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Biz eserlerimizle hizmetlerimizle karşınızdayız. Mamak Belediyesi olarak vatandaşımızın neye ihtiyacı varsa biz yanındayız. Havuzlarımızla, kütüphanelerimizle, aile merkezlerimizle, parklarımızla, bahçelerimizle, millet kıraathanelerimiz ve sosyal tesislerimizle her bir vatandaşımızın hizmetindeyiz. Düzenlediğimiz mahalle şenlikleriyle sizlerle bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz. Çocuklarımızın yüzünden gülücükler eksik olmasın. Mutluluğunuz artsın inşallah” dedi.
Mamak’ın Her Mahallesinde Şenlik Var Diğer Foto Galeri İçin RESİMLERİ Tıklayınız...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.