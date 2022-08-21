21 Ağu 2022 - 18:10- Gündem

Mardin'de Türkiye'yi Şoka Sokan Haber! Katliam gibi kaza: 20 ölü, 1 şehit, 26 yaralı

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Mardin'in Derik ilçesinde freni boşalan tır kalabalığın arasına girdi, 20 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet Derik ilçesine geçerek incelemelerde bulundu. Kazaya müdahale esnasında vatandaşları bölgeden uzaklaştırırken meydana gelen ikinci kazada polis memuru Yahya Ergin de şehit oldu.
Mardin'de Türkiye'yi Şoka Sokan Haber! Katliam gibi kaza: 20 ölü, 1 şehit, 26 yaralı mask
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ANKARA (İGFA) - Mardin’in Derik ilçesi üç yol mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen kaza, freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu yaşandı. Kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 6’sı ağır olmak üzere 26 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve beraberindeki heyetle olay yerine giderek incelemelerde bulundu, vatandaşlarla görüştü.

Bakan Soylu, burada yaptığı açıklamada, Gaziantep'teki elim kaza sonrasında ikinci üzücü haberi de Derik'ten almanın üzünütüsünü yaşadıklarını belirtti. İki tırın sebebiyet verdiği kazada şu ana kadar 20 vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade eden Bakan Soylu, "26 yaralımız var. Olay bütün yönleriyle savcılığımızca soruşturulmaktadır. İhmal, kasıt, her neyse bütün süreçler tetkik edilecektir. Kolluk güçlerimiz de bu konudaki çabanın içerisindedir." dedi.

Bakan Soylu ve beraberindeki heyet, kazada hayatlarını kaybeden İsa Ayabe ile Mihriban ve Şervan Tanrıseven kardeşleri de Hakk'a uğurlarken, İsa Ayabe, Baran Açan ve Polis Memuru Yahya Ergin'in ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'deki trafik kazasında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'in ardından Mardin'in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık. Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan Taziye Mesajı Yayınladı:

"Gaziantep’in ardından Mardin’in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık. Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun."

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21 Ağu 2022 - 18:10 - Gündem

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